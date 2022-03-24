ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Избиения, пытки, имитация казни. Украинский переводчик Radio France девять дней провел в плену российских военных

Российские военные не верили, что Никита сотрудничал с Radio France, и подозревали его в шпионаже
Российские военные не верили, что Никита сотрудничал с Radio France, и подозревали его в шпионаже
Фото: depositphotos.com

32-летний украинский переводчик, который в качестве фиксера сотрудничал с Radio France, был похищен российскими военными и девять дней находился в плену. Его историю 21 марта опубликовала международная неправительственная организация "Репортеры без границ".

Организация в целях безопасности не раскрывает данных переводчика и называет его вымышленным именем Никита. 

Никиту задержали 5 марта в одном из сел "в центре страны", где шли интенсивные военные действия. Переводчик был в этом районе вместе с журналистами. После работы на машине съемочной группы (на ней была надпись "Пресса") он решил съездить в соседнее село, где живет его семья. По дороге он попал в засаду, по автомобилю открыли огонь, он врезался в дерево. Несмотря на то, что Никита повторял, что он гражданский и сотрудничает с иностранными журналистами, российские военнослужащие его задержали. В телефоне переводчика нашли информацию о бронежилетах и маршрутах передвижения (ее он искал для профессиональной деятельности) и, вероятно, сочли это подозрительным, сообщили в организации.

Никите угрожали порезать лицо ножом, били прикладами автоматов по лицу и туловищу и железными прутьями по ногам. Потом его кинули в канаву, имитируя казнь. Три дня фиксер провел привязанным к дереву на улице. Ночная температура в эти дни, как рассказал переводчик Franceinfo, опускалась до -5 °С. 

По словам Никиты, его переводили в разные локации. Вначале переводчик находился в лагере в лесу, где было более сотни солдат, танки и артиллерия. 8 марта его вместе с другим задержанными перевезли в другое место, примерно в 40 минутах езды от лагеря. Там издевательства над переводчиком продолжились, его пытали электричеством. По словам Никиты, ему нанесли три-четыре удара током в ногу с помощью электрошокера.

Российские военные, по мнению переводчика, думали, что он разведчик и использует свою работу как прикрытие. Его заставили написать письмо, в котором он заявил о поддержке российской армии и вторжения в Украину, и 13 марта отпустили.

При медицинском осмотре у Никиты диагностировали сотрясение мозга, гематомы на голове и теле, отек правой ноги, онемение конечностей. 

"Репортеры без границ" смогли подтвердить рассказанное Никитой из других источников. Они передадут информацию об этом в Международный уголовный суд.

"Никита дает нам пугающие показания, подтверждающие масштаб военных преступлений, совершенных российской армией против журналистов. Передача его показаний прокурору МУС  это меньшее, что мы можем сделать", – сказал генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

В "Репортерах без границ" рассказали, что до этого подали в МУС две жалобы. Первая жалоба, как сказано на сайте организации, касается обстрелов четырех телевышек в Украине, ее подали 4 марта. "Репортеры без границ" заявили, что телевышки – это исключительно гражданская инфраструктура, целью этак РФ было прекращение вещания украинских телеканалов. Вторую жалобу направили в МУС 16 марта, в ней идет речь о преднамеренных нападениях российских военнослужащих на журналистов. В организации сообщили, что им известно о восьми таких случаях. 

В "Репортерах без границ" подчеркнул, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой. Умышленное нападение на них – это военное преступление. 

С начала российского вторжения в Украине при исполнении профессиональных обязанностей погибло не менее четырех журналистов: 13 марта в Ирпене Киевской области погиб американский журналист Брент Рено, который освещал события в Украине для издания Time; 15 марта в селе Горенка Бучанского района Киевской области погибли оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевский и украинская журналистка Александра Кувшинова; 23 марта в Киеве погибла журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина

Кроме того, были случаи похищения украинских журналистов на оккупированной российскими войсками территории. Журналиста из Каховки Херсонской области Олега Батурина оккупанты удерживали в плену восемь дней.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: казнь, нападение, Репортеры без границ, пытки, вторжение, свобода слова, журналисты, война России против Украины, Международный уголовный суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
Брежнева заявила, что уже почти месяц работает волонтером в Италии
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (21786)
2
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (18226)
3
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (15533)
4
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (14811)
5
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (11043)
6
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (9794)
7
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (7654)
8
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей (6679)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS