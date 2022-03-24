Избиения, пытки, имитация казни. Украинский переводчик Radio France девять дней провел в плену российских военных

Российские военные не верили, что Никита сотрудничал с Radio France, и подозревали его в шпионаже Фото: depositphotos.com

Организация в целях безопасности не раскрывает данных переводчика и называет его вымышленным именем Никита.

Никиту задержали 5 марта в одном из сел "в центре страны", где шли интенсивные военные действия. Переводчик был в этом районе вместе с журналистами. После работы на машине съемочной группы (на ней была надпись "Пресса") он решил съездить в соседнее село, где живет его семья. По дороге он попал в засаду, по автомобилю открыли огонь, он врезался в дерево. Несмотря на то, что Никита повторял, что он гражданский и сотрудничает с иностранными журналистами, российские военнослужащие его задержали. В телефоне переводчика нашли информацию о бронежилетах и маршрутах передвижения (ее он искал для профессиональной деятельности) и, вероятно, сочли это подозрительным, сообщили в организации.

Никите угрожали порезать лицо ножом, били прикладами автоматов по лицу и туловищу и железными прутьями по ногам. Потом его кинули в канаву, имитируя казнь. Три дня фиксер провел привязанным к дереву на улице. Ночная температура в эти дни, как рассказал переводчик Franceinfo, опускалась до -5 °С.

По словам Никиты, его переводили в разные локации. Вначале переводчик находился в лагере в лесу, где было более сотни солдат, танки и артиллерия. 8 марта его вместе с другим задержанными перевезли в другое место, примерно в 40 минутах езды от лагеря. Там издевательства над переводчиком продолжились, его пытали электричеством. По словам Никиты, ему нанесли три-четыре удара током в ногу с помощью электрошокера.

Российские военные, по мнению переводчика, думали, что он разведчик и использует свою работу как прикрытие. Его заставили написать письмо, в котором он заявил о поддержке российской армии и вторжения в Украину, и 13 марта отпустили.

При медицинском осмотре у Никиты диагностировали сотрясение мозга, гематомы на голове и теле, отек правой ноги, онемение конечностей.

"Репортеры без границ" смогли подтвердить рассказанное Никитой из других источников. Они передадут информацию об этом в Международный уголовный суд.

"Никита дает нам пугающие показания, подтверждающие масштаб военных преступлений, совершенных российской армией против журналистов. Передача его показаний прокурору МУС – это меньшее, что мы можем сделать", – сказал генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

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