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ВОЙНА В УКРАИНЕ

28 мая российские оккупанты обстреляли на Донбассе более 40 населенных пунктов, есть погибшие мирные жители

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Данные о ситуации в Луганской области уточняются
Данные о ситуации в Луганской области уточняются
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

28 мая по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях российские оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере три гражданских лица, еще пять получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что данные о жертвах и разрушениях в Луганской области еще уточняются.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/380035917485058

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegrаm, что в его регионе погибли два человека, это жители Бахмута и Авдеевки.

Всего в Донецкой области с начала открытого вторжения России 24 февраля погибли, по данным Кириленко, 444 гражданских лица, ранения получили 1177. Глава ОВА подчеркнул, что это информация без учета Волновахи и Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, война, Донбасс, Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, разрушения, погибшие, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
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