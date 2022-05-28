28 мая российские оккупанты обстреляли на Донбассе более 40 населенных пунктов, есть погибшие мирные жители

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере три гражданских лица, еще пять получили ранения и травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что данные о жертвах и разрушениях в Луганской области еще уточняются.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegrаm, что в его регионе погибли два человека, это жители Бахмута и Авдеевки.

Всего в Донецкой области с начала открытого вторжения России 24 февраля погибли, по данным Кириленко, 444 гражданских лица, ранения получили 1177. Глава ОВА подчеркнул, что это информация без учета Волновахи и Мариуполя.

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