За сутки оккупанты обстреляли на Донбассе 49 населенных пунктов, погибли мирные жители – штаб Объединенных сил

"Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточена фильтровальная насосная станция", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных , в результате таких обстрелов погибли три мирных жителя, ранения и травмы разной степени тяжести получили еще пять человек.

Данные о погибших и разрушениях в Луганской области еще уточняются, отметили в группировке Объединенных сил.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – подчеркнули там.

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