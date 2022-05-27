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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли на Донбассе 49 населенных пунктов, погибли мирные жители – штаб Объединенных сил

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Обстрелы гражданских объектов происходят ежедневно
Обстрелы гражданских объектов происходят ежедневно
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

27 мая по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов Донбасса. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточена фильтровальная насосная станция", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных , в результате таких обстрелов погибли три мирных жителя, ранения и травмы разной степени тяжести получили еще пять человек.

Данные о погибших и разрушениях в Луганской области еще уточняются, отметили в группировке Объединенных сил.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – подчеркнули там.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/379294957559154

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, раненые, обстрелы, война России против Украины, война на Донбассе, разрушения, инфраструктура, погибшие, миномет, российские оккупанты
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