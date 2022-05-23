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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львовские десантники уничтожили подразделение оккупантов из Пскова – ВСУ

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Украинские военные уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов
Украинские военные уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Львовские десантники уничтожили подразделение оккупантов из Пскова. Об этом 23 мая сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ (город Псков)", – говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, в личных документах одного из ликвидированных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова – указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 23 мая, потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 29 200 военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, десантники, Псков, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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