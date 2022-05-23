Львовские десантники уничтожили подразделение оккупантов из Пскова – ВСУ

Украинские военные уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

"В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ (город Псков)", – говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, в личных документах одного из ликвидированных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова – указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

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