Львовские десантники уничтожили подразделение оккупантов из Пскова – ВСУ

"В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и 14 оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ (город Псков)", – говорится в сообщении.
Как отметили в ВСУ, в личных документах одного из ликвидированных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова – указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ на 23 мая, потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 29 200 военнослужащих.