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С 24 февраля Офис генпрокурора Украины зафиксировал более 13 тыс. преступлений оккупантов из РФ. Инфографика

 
| Сегодня 10.17
С 24 февраля по 22 мая Офис генерального прокурора Украины зафиксировал 13 232 преступлений, в том числе военных, которые совершили российские оккупанты. Инфографику с такими данными ведомство опубликовало в Facebook. В магистральном деле об агрессии России подозреваемыми являются 623 представителя военно-политического руководства РФ, отметили в ОГПУ.
Теги: Россия, война, оккупация, агрессия, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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