Совет по правам человека ООН поддержал расследование преступлений в районах Украины, которые были оккупированы РФ

Резолюцию поддержали 33 страны – участницы СПЧ ООН, включая США, Великобританию, Украину и занявшую место РФ в Совете Чехию. 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.
* BREAKING— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022
The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.
* YES: 33
* NO: 2
* ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df
В резолюции Совет подтвердил свое требование к РФ о немедленном прекращении военных действий против Украины и попросил независимую международную комиссию по расследованию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных", сообщается на сайте ООН.
"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести все свои силы со всей территории Украины и предоставить международным правозащитным и гуманитарным организациям беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к лицам, перемещенным из пострадавших от конфликта районов Украины и удерживаемым на территории России или территориях, контролируемых или оккупированных Российской Федерацией", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СПЧ ООН решил создать комиссию для расследования нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, еще 4 марта.
Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.
10 мая Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на освободившееся место.