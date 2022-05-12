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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совет по правам человека ООН поддержал расследование преступлений в районах Украины, которые были оккупированы РФ

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СПЧ ООН принял новую резолюцию в связи с нападением РФ на Украину
СПЧ ООН принял новую резолюцию в связи с нападением РФ на Украину
Фото: news.un.org

Совет по правам человека (СПЧ) ООН 12 мая большинством голосов поддержал резолюцию об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ ООН в Twitter.

Резолюцию поддержали 33 страны – участницы СПЧ ООН, включая США, Великобританию, Украину и занявшую место РФ в Совете Чехию. 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.

В резолюции Совет подтвердил свое требование к РФ о немедленном прекращении военных действий против Украины и попросил независимую международную комиссию по расследованию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных", сообщается на сайте ООН. 

"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести все свои силы со всей территории Украины и предоставить международным правозащитным и гуманитарным организациям беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к лицам, перемещенным из пострадавших от конфликта районов Украины и удерживаемым на территории России или территориях, контролируемых или оккупированных Российской Федерацией", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СПЧ ООН решил создать комиссию для расследования нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, еще 4 марта.

Контекст:

Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.

10 мая Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на освободившееся место.

Теги: ООН, права человека, СПЧ, расследование, преступление, война России против Украины
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