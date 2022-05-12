Совет по правам человека ООН поддержал расследование преступлений в районах Украины, которые были оккупированы РФ

СПЧ ООН принял новую резолюцию в связи с нападением РФ на Украину Фото: news.un.org

Резолюцию поддержали 33 страны – участницы СПЧ ООН, включая США, Великобританию, Украину и занявшую место РФ в Совете Чехию. 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.

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The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.



* YES: 33

* NO: 2

* ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022

В резолюции Совет подтвердил свое требование к РФ о немедленном прекращении военных действий против Украины и попросил независимую международную комиссию по расследованию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных", сообщается на сайте ООН.

"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести все свои силы со всей территории Украины и предоставить международным правозащитным и гуманитарным организациям беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к лицам, перемещенным из пострадавших от конфликта районов Украины и удерживаемым на территории России или территориях, контролируемых или оккупированных Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СПЧ ООН решил создать комиссию для расследования нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, еще 4 марта.