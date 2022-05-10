Чехию избрали в Совет ООН по правам человека на место России

Об этом пресс-служба Совета ООН по правам человека сообщила в Twitter.
"Чешская Республика сохраняет за собой место до 31 декабря 2023 года", – сказано в твите.
* The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022
Министерство иностранных дел Чехии в Twitter отметило, что страна в этом органе продолжит работу по защите и продвижению прав человека.
Great news! Czechia has been elected to the @UN_HRC!— Czech MFA (@CzechMFA) May 10, 2022
On the Council, we will continue our work to promote and protect #HumanRights.
"Я очень рад результатам сегодняшних выборов в Совет ООН по правам человека. Я хотел бы поблагодарить страны – члены ООН за их поддержку и доверие, мы очень ценим это", – добавил глава МИД Ян Липавский.
Он сообщил, что 12 мая состоится заседание Совета ООН по нарушениям прав человека из-за агрессии РФ против Украины.
* * I am very pleased about the result of today´s election to the @UN_HRC. I would like to thank the UN member states for their support and trust, we really appreciate it!— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 10, 2022
Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
В СПЧ ООН 47 мест, его члены избирается на заседании ГА ООН в результате голосования. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух сроков полномочий подряд. Места распределяются между региональными группами. В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ ООН на 2017–2019 годы.
Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета.
Чехия была единственным кандидатом на замену РФ в Совете.