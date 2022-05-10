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Чехию избрали в Совет ООН по правам человека на место России

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Генассамблея ООН поддержала вступление Чехии в Совет ООН по правам человека
Генассамблея ООН поддержала вступление Чехии в Совет ООН по правам человека
Фото: ЕРА

Генеральная Ассамблея ООН 10 мая избрала Чехию в Совет ООН по правам человека на место, которое в апреле освободилось, когда было приостановлено членство РФ в этом правозащитном органе.

Об этом пресс-служба Совета ООН по правам человека сообщила в Twitter. 

"Чешская Республика сохраняет за собой место до 31 декабря 2023 года", – сказано в твите. 

Министерство иностранных дел Чехии в Twitter отметило, что страна в этом органе продолжит работу по защите и продвижению прав человека. 

"Я очень рад результатам сегодняшних выборов в Совет ООН по правам человека. Я хотел бы поблагодарить страны – члены ООН за их поддержку и доверие, мы очень ценим это", – добавил глава МИД Ян Липавский. 

Он сообщил, что 12 мая состоится заседание Совета ООН по нарушениям прав человека из-за агрессии РФ против Украины. 

Контекст:

Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.

В СПЧ ООН 47 мест, его члены избирается на заседании ГА ООН в результате голосования. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух сроков полномочий подряд. Места распределяются между региональными группами. В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ ООН на 2017–2019 годы.

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета.

Чехия была единственным кандидатом на замену РФ в Совете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чехия, ООН, СПЧ, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Ян Липавский
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