Чехию избрали в Совет ООН по правам человека на место России

Об этом пресс-служба Совета ООН по правам человека сообщила в Twitter.

"Чешская Республика сохраняет за собой место до 31 декабря 2023 года", – сказано в твите.

* The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022

Министерство иностранных дел Чехии в Twitter отметило, что страна в этом органе продолжит работу по защите и продвижению прав человека.

Great news! Czechia has been elected to the @UN_HRC!



On the Council, we will continue our work to promote and protect #HumanRights. — Czech MFA (@CzechMFA) May 10, 2022

"Я очень рад результатам сегодняшних выборов в Совет ООН по правам человека. Я хотел бы поблагодарить страны – члены ООН за их поддержку и доверие, мы очень ценим это", – добавил глава МИД Ян Липавский.

Он сообщил, что 12 мая состоится заседание Совета ООН по нарушениям прав человека из-за агрессии РФ против Украины.