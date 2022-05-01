Единственный кандидат на замену РФ в Совете ООН по правам человека – Чехия

По словам Кубяк, единственный кандидат на освободившееся после приостановки членства РФ место – Чехия.
Она напомнила, что места в Совете разделены между региональными группами, и Россию должна заменить восточноевропейская страна.
Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета.
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла свое место в ряде органов ООН, включая, как отмечает AP, исполнительные советы структуры "ООН-женщины" и детского агентства ООН ЮНИСЕФ, Комитет по неправительственным организациям и Постоянный форум по вопросам коренных народов. На этой неделе Россия также была исключена из Всемирной туристической организации.
Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
В СПЧ ООН 47 мест, его члены избирается на заседании ГА ООН в результате голосования. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух сроков полномочий подряд. Места распределяются между региональными группами. В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ ООН на 2017–2019 годы.
ГА ООН может приостановить действие прав и привилегий любого члена совета, который, по ее мнению, постоянно совершал грубые и систематические нарушения прав человека в течение срока своего членства. Для приостановки членства нужно большинство в две трети голосов Генеральной Ассамблеи (не считая воздержавшихся).