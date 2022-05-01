Единственный кандидат на замену РФ в Совете ООН по правам человека – Чехия

По словам Кубяк, единственный кандидат на освободившееся после приостановки членства РФ место – Чехия.

Она напомнила, что места в Совете разделены между региональными группами, и Россию должна заменить восточноевропейская страна.

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета.

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла свое место в ряде органов ООН, включая, как отмечает AP, исполнительные советы структуры "ООН-женщины" и детского агентства ООН ЮНИСЕФ, Комитет по неправительственным организациям и Постоянный форум по вопросам коренных народов. На этой неделе Россия также была исключена из Всемирной туристической организации.