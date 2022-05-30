Пионтковский: В Америке нет такого сильного пропутинского лобби, как в Европе

"В США нет такого сильного пропутинского лобби, как в Европе. Но активизировалось пропутинское крыло в администрации – [Джон] Салливан, [Уильям] Бернс. И [они] подняли дискурс относительно ключевого момента ленд-лиза – систем залпового огня, которые официально входят в списки, в текст закона конгресса о ленд-лизе. Этим людям удалось навязать дискуссию. Дескать, знаете ли вы, что это дальнобойные системы и украинцы смогут доставать до российской территории? Не спровоцирует ли это Путина, стоит ли идти на это? Вот такая идиотская дискуссия в который раз была навязана, и всю неделю длились разговоры об этом в Белом доме", – рассказал политолог.

Он напомнил, что в понедельник должен объявить окончательное решение по ленд-лизу президент США Джо Байден.

"Насколько я понимаю, его решение будет положительным, вооружение будет поставляться. Может быть, в порядке уступки этой группировке попросят какие-то формальные обещания у украинской стороны. Но это невероятное требование! Страна, которая уничтожает каждый дюйм украинской территории, и, видите ли, ее нельзя провоцировать, ударив по какому-нибудь аэродрому в Белгороде, откуда идут атаки на Украину. Основная необходимость – переломить ситуацию на Донбассе. Системы будут отправлены. Но эта пауза очень разочаровывает. Она стоит сотен и тысяч жизней не только военнослужащих, а и мирных жителей. Москва сознательно выбрала тактику террора, запугивания украинского населения и принуждения ее с помощью западных держав к капитулянтскому миру", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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