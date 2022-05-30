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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: В Америке нет такого сильного пропутинского лобби, как в Европе

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Пионтковский: Пауза в отправке вооружения Украине очень разочаровывает
Пионтковский: Пауза в отправке вооружения Украине очень разочаровывает
Фото: zbruc.eu

Москва сознательно выбрала тактику террора, запугивания Украины и принуждения ее с помощью западных стран к капитулянтскому миру, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"В США нет такого сильного пропутинского лобби, как в Европе. Но активизировалось пропутинское крыло в администрации – [Джон] Салливан, [Уильям] Бернс. И [они] подняли дискурс относительно ключевого момента ленд-лиза – систем залпового огня, которые официально входят в списки, в текст закона конгресса о ленд-лизе. Этим людям удалось навязать дискуссию. Дескать, знаете ли вы, что это дальнобойные системы и украинцы смогут доставать до российской территории? Не спровоцирует ли это Путина, стоит ли идти на это? Вот такая идиотская дискуссия в который раз была навязана, и всю неделю длились разговоры об этом в Белом доме", – рассказал политолог.

Он напомнил, что в понедельник должен объявить окончательное решение по ленд-лизу президент США Джо Байден.

"Насколько я понимаю, его решение будет положительным, вооружение будет поставляться. Может быть, в порядке уступки этой группировке попросят какие-то формальные обещания у украинской стороны. Но это невероятное требование! Страна, которая уничтожает каждый дюйм украинской территории, и, видите ли, ее нельзя провоцировать, ударив по какому-нибудь аэродрому в Белгороде, откуда идут атаки на Украину. Основная необходимость – переломить ситуацию на Донбассе. Системы будут отправлены. Но эта пауза очень разочаровывает. Она стоит сотен и тысяч жизней не только военнослужащих, а и мирных жителей. Москва сознательно выбрала тактику террора, запугивания украинского населения и принуждения ее с помощью западных держав к капитулянтскому миру", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат американские системы залпового огня MLRS.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис в мире. 

27 мая по итогам разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном Кулеба анонсировал поставки вооружения из США. "Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня", – подчеркнул министр.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Джо Байден, война, Москва, Донбасс, вооружение, Андрей Пионтковский, Европа, война России против Украины, ленд-лиз
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