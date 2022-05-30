Пионтковский: Беспокоит глобальная операция российских спецслужб во всем мире под лозунгом "Не унижайте Россию"

Пионтковский: Когда идут такие чувствительные переговоры, какие же могут быть санкции и поставки оружия? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ситуация на фронтах в Украине сложная, но вполне преодолимая при выполнении обязательств стран запада по ленд-лизу. Больше меня беспокоит не столько масштабное наступление России на Донбассе, сколько невероятная глобальная операция российских спецслужб во всем мире под лозунгом "Не унижайте Россию". Честь озвучить этот мем была доверена старому другу президента РФ Володимира Путина президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он сделал это еще 9 мая. И вот этот клич – не унижайте Россию, не загоняйте Россию в угол, давайте будем объективны, давайте поможем остановить кровопролитие, – звучит уже несколько недель", – рассказал Пионтковский.

По его словам, эта кампания достигла колоссального успеха в Европе.

"Она вылилась в итальянский план. [По сути] это не итальянский план, а план Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги. Просто Макрон и Шольц, как главные действующие, немножко постеснялись выпячивать свое личное авторство. Это план капитуляции Украины", – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что подобные сценарии западных держав, "прежде всего Франции, в легитимизации путинского захватов" уже реализовывались ранее.

"Это началось еще в Грузии. Когда начался захват территорий, прибежал [Николя] Саркози с бумажкой, и это было закреплено в международно-правовом плане, во всяком случае с точки зрения России и Франции. Та же история повторилась в 2014–2015 годах, но в Киев прибегал уже другой президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Сейчас они хотят третий раз повторить и закрепить за Путиным еще один большой кусок Украины. То есть, кроме Донбасса и Крыма, еще Херсонскую, а там глядишь и Запорожскую область", – отметил Пионтковский.

Он обратил внимание на детали плана, особенно выгодные Москве.

"Интересно сформулирован ключевой пункт этого "итальянского плана" – перемирие, прекращение огня, человеческие жизни спасаются, что замечательно, а вторым пунктом идет – двусторонние переговоры между Россией и Украиной по спорным территориям. То есть территория Украины объявляется спорной и уже можно продолжать переговоры. Когда идут такие чувствительные переговоры, какие же могут быть санкции и поставки оружия? То есть комплексно решаются все задачи, необходимые Кремлю", – сказал Пионтковский.

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