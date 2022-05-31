Пионтковский: Макрон и Шольц боятся победы Украины. В новой структуре безопасности для них не будет места, поэтому им нужен путинский режим

"Новая структура коллективной безопасности в Европе просто напрашивается. Я убежден, такой союз возникнет после победы в Украине. Идет мировая война, а после каждой мировой войны вся политическая система трансформируется в новые союзы. Структуры безопасности определяют страны-победительницы. После наполеоновских войн это был Венский конгресс, после Первой мировой войны – Версальский договор, после Второй мировой – Потсдамский договор. И конечно, в этом союзе решающую роль будут играть державы-победительницы. Здесь ключевую роль, очевидно, будут играть в первую очередь Украина, Великобритания и США", – заявил Пионтковский.

По его словам, Франция и Германия потеряют свое место в новой международной структуре безопасности.

"Для меня было загадкой долгое время это стремление [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца [вести переговоры с Кремлем], но я понял, они не на [президента РФ Владимира] Путина работают сейчас, а на себя. Эти две страны не заинтересованы в победе Украины, они боятся победы Украины, так как прекрасно понимают, что в новой структуре безопасности им места не будет. Поэтому им нужен путинский режим. Они его эксплуатировали", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что Париж и Берлин руководствовались своими интересами, используя контакты с Кремлем.

"Что такое Франция? Она позорно проиграла Вторую мировую войну и была назначена товарищем Иосифом Сталиным победительницей. Эта гениальная долгосрочная операция Сталина на поколения вперед завербовала всю французскую политическую элиту. В чем заключалась роль Франции? Все время противопоставлять себя Америке и заигрывать с Москвой, представляя себя посредником между Западом и Кремлем. Немцы – люди более прагматичные. Их интерес к Кремлю был чисто экономический. Они были адвокатами Кремля на Западе и получали экономические бенефиты и как государство, и как отдельные представители государственной элиты. Можно нескольких канцлеров вспомнить", – рассказал Пионтковский.

По его словам, для нынешних лидеров Франции и Германии "мысль о победе Украины совершенно невыносима".

"Она заканчивает с их комфортным местом в международных отношениях как неких посредников [в переговорах] с Кремлем. Они сейчас работают в связке: Путин, Макрон, Шольц, [премьер-министра Италии Марио] Драги и такая мелочишка – [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан", – сообщил Пионтковский.

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