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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Макрон и Шольц боятся победы Украины. В новой структуре безопасности для них не будет места, поэтому им нужен путинский режим

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Пионтковский: Франция и Германия не заинтересованы в победе Украины
Пионтковский: Франция и Германия не заинтересованы в победе Украины
Фото: zbruc.eu

В новой системе коллективной безопасности, которая появится после войны, ключевую роль будут играть Украина, Великобритания и США. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Новая структура коллективной безопасности в Европе просто напрашивается. Я убежден, такой союз возникнет после победы в Украине. Идет мировая война, а после каждой мировой войны вся политическая система трансформируется в новые союзы. Структуры безопасности определяют страны-победительницы. После наполеоновских войн это был Венский конгресс, после Первой мировой войны – Версальский договор, после Второй мировой – Потсдамский договор. И конечно, в этом союзе решающую роль будут играть державы-победительницы. Здесь ключевую роль, очевидно, будут играть в первую очередь Украина, Великобритания и США", – заявил Пионтковский.

По его словам, Франция и Германия потеряют свое место в новой международной структуре безопасности.

"Для меня было загадкой долгое время это стремление [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца [вести переговоры с Кремлем], но я понял, они не на [президента РФ Владимира] Путина работают сейчас, а на себя. Эти две страны не заинтересованы в победе Украины, они боятся победы Украины, так как прекрасно понимают, что в новой структуре безопасности им места не будет. Поэтому им нужен путинский режим. Они его эксплуатировали", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что Париж и Берлин руководствовались своими интересами, используя контакты с Кремлем. 

"Что такое Франция? Она позорно проиграла Вторую мировую войну и была назначена товарищем Иосифом Сталиным победительницей. Эта гениальная долгосрочная операция Сталина на поколения вперед завербовала всю французскую политическую элиту. В чем заключалась роль Франции? Все время противопоставлять себя Америке и заигрывать с Москвой, представляя себя посредником между Западом и Кремлем. Немцы – люди более прагматичные. Их интерес к Кремлю был чисто экономический. Они были адвокатами Кремля на Западе и получали экономические бенефиты и как государство, и как отдельные представители государственной элиты. Можно нескольких канцлеров вспомнить", – рассказал Пионтковский.

По его словам, для нынешних лидеров Франции и Германии "мысль о победе Украины совершенно невыносима".

"Она заканчивает с их комфортным местом в международных отношениях как неких посредников [в переговорах] с Кремлем. Они сейчас работают в связке: Путин, Макрон, Шольц, [премьер-министра Италии Марио] Драги и такая мелочишка – [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан", – сообщил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ЕС сейчас 27 членов, в НАТО – 30. Курс на вступление в две эти организации закреплен в Конституции Украины, но после нападения РФ на Украину Киев заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус, то есть невступление в Альянс, в обмен на гарантии безопасности. 

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения российских войск в Украину неоднократно критиковал позицию Венгрии и утверждал, что она подыгрывает России. При этом глава государства подчеркивал, что "если это понадобится России, Венгрия будет в том же состоянии, в котором [находится] Украина". 

Руководители Франции, Германия и Италии – президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Марио Драги – разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону после нападения РФ, Макрон и Шольц – неоднократно. 26 мая после разговора с Путиным Драги заявил, что "не увидел надежды на мир" в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, Франция, Великобритания, война, Венгрия, Берлин, Москва, Кремль, Виктор Орбан, Париж, вторжение, Андрей Пионтковский, война России против Украины, безопасность, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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