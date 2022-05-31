МИД Украины приветствовал шестой пакет санкций ЕС против России и призвал работать над седьмым

Министр Дмитрий Кулеба отметил, что Украина работала над принятием этого санкционного пакета на всех уровнях.
"Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета в крах российской экономики и военной машины", – заявил он.
В то же время МИД выразил разочарование тем, что "из-за сопротивления Венгрии по отношению к нефтяному эмбарго его одобрение слишком затянулось во времени и оставило исключение для турбопроводных поставок".
"МИД Украины приветствует усилия партнеров, прежде всего руководства Европейского совета и Европейской комиссии, которые позволили принять эти критически важные решения. Рассчитываем, что уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии РФ, но и укрепит свою энергетическую безопасность", – говорится в заявлении.
Ведомство напомнило, что шестой пакет санкций ЕС также включает важные ограничительные меры, на которых давно настаивала Украина: отключение "Сбербанка" от межбанковской системы SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям РФ в Украине.
"МИД Украины призывает ЕС немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", – указано в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Венгрия была последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".