МИД Украины приветствовал шестой пакет санкций ЕС против России и призвал работать над седьмым

Министр Дмитрий Кулеба отметил, что Украина работала над принятием этого санкционного пакета на всех уровнях.

"Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета в крах российской экономики и военной машины", – заявил он.

В то же время МИД выразил разочарование тем, что "из-за сопротивления Венгрии по отношению к нефтяному эмбарго его одобрение слишком затянулось во времени и оставило исключение для турбопроводных поставок".

"МИД Украины приветствует усилия партнеров, прежде всего руководства Европейского совета и Европейской комиссии, которые позволили принять эти критически важные решения. Рассчитываем, что уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии РФ, но и укрепит свою энергетическую безопасность", – говорится в заявлении.

Ведомство напомнило, что шестой пакет санкций ЕС также включает важные ограничительные меры, на которых давно настаивала Украина: отключение "Сбербанка" от межбанковской системы SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям РФ в Украине.

"МИД Украины призывает ЕС немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", – указано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)