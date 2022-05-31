"Попытка легализовать перемещение украинских детей". В МИД Украины прокомментировали упрощение Путиным гражданства РФ

"Рассматриваем указ президента Российской Федерации об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что "Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины".

"Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", – объяснили в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину захватчики принудительно переместили на территорию РФ "сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей".

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права. [...] Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности", – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что намерены "принимать все возможные меры, в частности на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)