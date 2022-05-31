"Попытка легализовать перемещение украинских детей". В МИД Украины прокомментировали упрощение Путиным гражданства РФ

Украинские дипломаты подчеркнули, что "Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины".
"Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", – объяснили в МИД.
Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину захватчики принудительно переместили на территорию РФ "сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей".
"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права. [...] Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности", – заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что намерены "принимать все возможные меры, в частности на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
25 мая 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.