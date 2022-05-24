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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Говорят, мы оба – убийцы, но я не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин Дутерте раскритиковал Путина

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По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах"
По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах"
Фото: ЕРА

Президент Филиппин Родриго Дутерте 24 мая впервые осудил вторжение России в Украину и резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина, хотя ранее открыто называл его своим кумиром. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Дутерте обвинил главу Кремля в скачке мировых цен на нефть – от этого пострадали в том числе Филиппины. 

Он сказал, что не осуждает Путина, начавшего вторжение, но не согласился с определением, что это "спецоперация". Речь о полномасштабной войне против суверенного государства, сказал президент Филиппин. 

По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах". 

"Многие говорят, что мы с Путиным оба – убийцы", – отметил Дутерте. Он сказал, что "действительно убивает", и подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков". 

Дутерте встречался с Путиным в 2017 году (он прервал этот визит в Россию из-за боевых действий в одной из провинций Филиппин), а позже заявлял, что РФ "тайно" предоставит его стране оружие

Как пишет The Associated Press, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он удерживался от резкой критики Путина, но обращаясь к нему, "как к другу", призывал прекратить бомбардировки жилых кварталов.

Контекст:

Дутерте стал президентом в 2016 году, а прошлой осень заявил об уходе из политики. 30 июня этого года истекает срок его пребывания в должности, пишет The Associated Press. 

Дутерте пришел к власти в 2016 году и развернул беспрецедентную кампанию по борьбе с наркоторговлей, в результате которой погибло более 6 тыс. подозреваемых, Международный уголовный суд начал расследование возможного преступления против человечества. Сам политик и его силовики отрицают внесудебные казни, отмечает агентство. 

Новым президентом Филиппин станет сын и тезка бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, свергнутого в 1986 году. Маркос-младший одержал победу на президентских выборах, которые прошли в мае, пишет Reuters. Дочь Дутерте – Сара Дутерте-Карпио – победила на выборах вице-президента. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Филиппины, Международный уголовный суд, Родриго Дутерте
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