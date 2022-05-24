"Говорят, мы оба – убийцы, но я не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин Дутерте раскритиковал Путина

По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах" Фото: ЕРА

Дутерте обвинил главу Кремля в скачке мировых цен на нефть – от этого пострадали в том числе Филиппины.

Он сказал, что не осуждает Путина, начавшего вторжение, но не согласился с определением, что это "спецоперация". Речь о полномасштабной войне против суверенного государства, сказал президент Филиппин.

По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах".

"Многие говорят, что мы с Путиным оба – убийцы", – отметил Дутерте. Он сказал, что "действительно убивает", и подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".

Дутерте встречался с Путиным в 2017 году (он прервал этот визит в Россию из-за боевых действий в одной из провинций Филиппин), а позже заявлял, что РФ "тайно" предоставит его стране оружие.

Как пишет The Associated Press, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он удерживался от резкой критики Путина, но обращаясь к нему, "как к другу", призывал прекратить бомбардировки жилых кварталов.