"Говорят, мы оба – убийцы, но я не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин Дутерте раскритиковал Путина

Дутерте обвинил главу Кремля в скачке мировых цен на нефть – от этого пострадали в том числе Филиппины.
Он сказал, что не осуждает Путина, начавшего вторжение, но не согласился с определением, что это "спецоперация". Речь о полномасштабной войне против суверенного государства, сказал президент Филиппин.
По мнению Дутерте, он и Путин находятся в "двух разных мирах".
"Многие говорят, что мы с Путиным оба – убийцы", – отметил Дутерте. Он сказал, что "действительно убивает", и подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".
Дутерте встречался с Путиным в 2017 году (он прервал этот визит в Россию из-за боевых действий в одной из провинций Филиппин), а позже заявлял, что РФ "тайно" предоставит его стране оружие.
Как пишет The Associated Press, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он удерживался от резкой критики Путина, но обращаясь к нему, "как к другу", призывал прекратить бомбардировки жилых кварталов.
Дутерте стал президентом в 2016 году, а прошлой осень заявил об уходе из политики. 30 июня этого года истекает срок его пребывания в должности, пишет The Associated Press.
Дутерте пришел к власти в 2016 году и развернул беспрецедентную кампанию по борьбе с наркоторговлей, в результате которой погибло более 6 тыс. подозреваемых, Международный уголовный суд начал расследование возможного преступления против человечества. Сам политик и его силовики отрицают внесудебные казни, отмечает агентство.
Новым президентом Филиппин станет сын и тезка бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, свергнутого в 1986 году. Маркос-младший одержал победу на президентских выборах, которые прошли в мае, пишет Reuters. Дочь Дутерте – Сара Дутерте-Карпио – победила на выборах вице-президента.