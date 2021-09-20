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Боксер Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Пакьяо в политике с 2016 года
Пакьяо в политике с 2016 года
Фото: ЕРА

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо 19 сентября объявил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин. Об этом сообщил телеканал CNA.

Президентские выборы на Филлипинах пройдут в 2022 году. Пакьяо выдвинула правящая "Филиппинская демократическая партия – Сила народа". Эта же партия выдвинула кандидатуру сенатора Кристофера Го, ближайшего помощника действующего президента страны Родриго Дутерте.

Сам Дутерте по конституции Филиппин не может баллотироваться на второй срок.

В своей речи Пакьяо отметил, что "всегда будет бойцом на ринге и за его пределами". Спортсмен столкнется с серьезным противником, если к президентской гонке присоединится Сара Дутерте-Карпио, дочь нынешнего президента, отметили журналисты телеканала.

Пакьяо обвинял администрацию Дутерте в увеличении уровня коррупции на Филиппинах, пишет Associated Press. Боксер считает, что жизненные трудности, которые он пережил, помогут лучше понять страдания людей и бороться с бедностью и коррупцией, отметило агентство.

Пакьяо уступает в опросах общественного мнения, которые возглавляет дочь Дутерте, добавило Reuters.

Контекст:

Пакьяо в политике с 2016 года. В этом году он занял пост сенатора.

Последний поединок Пакьяо провел в июле 2019 года. Тогда он одержал уверенную победу над чемпионом WBA Китом Турманом.

Филиппинец дебютировал в профессиональном ринге в январе 1995 года. За это время сменил 12 весовых категорий. В 2008–2011 годах журнал Ring называл Пакьяо лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Теги: бокс, Филиппины, выборы, коррупция, Мэнни Пакьяо, бедность, спортсмены, сенатор, Родриго Дутерте
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