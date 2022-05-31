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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот

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Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей
Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот. Об этом 30 мая говорится на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы президента РФ сказано, что Путин одобрил расширение перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации РФ, этот указ касается детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц – граждан Украины, а также тех, кто имеет так называемые паспорта "ЛДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

25 мая 2022 года Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, паспорт, гражданство, дети, война России против Украины, ОРДЛО, ЛДНР
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