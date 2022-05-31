Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот

В сообщении пресс-службы президента РФ сказано, что Путин одобрил расширение перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации РФ, этот указ касается детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц – граждан Украины, а также тех, кто имеет так называемые паспорта "ЛДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
25 мая 2022 года Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.