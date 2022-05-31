Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот

Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей Фото: ЕРА

В сообщении пресс-службы президента РФ сказано, что Путин одобрил расширение перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации РФ, этот указ касается детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц – граждан Украины, а также тех, кто имеет так называемые паспорта "ЛДНР".

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