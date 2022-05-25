Российские спецслужбы используют мобильные игры для вербовки украинских детей – разведка

Служба безопасности Украины зафиксировала развлекательное приложение, где от игрока требуется сообщать реальную геолокацию и делать фотографии инфраструктурных объектов, говорится в сообщении.
В связи с этим в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути. Фото они загружали в специальное приложение, координаты отправляли в мессенджере Telegram и получали за это вознаграждение.
"Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги", – отмечает служба разведки.
Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки позиций Вооруженных сил Украины. Об этом 11 апреля в Facebook сообщила Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним мальчиком через Telegram-мессенджер, пообещав ему заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.