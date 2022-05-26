"Уничтожение украинской нации". Украина в ООН заявила о депортации оккупантами в Россию около 230 тыс. украинских детей

Он подчеркнул, что гражданское население Украины на оккупированных и пострадавших от войны территориях остается "крайне уязвимым" перед военными преступлениями и преступлениями против человечности, которые регулярно совершают российские войска.
"Убийства, пытки и незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, тревожные нарушения прав человека на оккупированных территориях, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, экспроприация зерна у местных фермеров – это далеко не полный перечень преступлений России против мирных жителей в Украине. Похищение не менее 230 тыс. украинских детей из числа 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей. Об этом писал "Интерфакс".
Британское издание Inews выяснило, что фильтрационных лагерей для украинцев в России как минимум 66.