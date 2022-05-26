"Уничтожение украинской нации". Украина в ООН заявила о депортации оккупантами в Россию около 230 тыс. украинских детей

Он подчеркнул, что гражданское население Украины на оккупированных и пострадавших от войны территориях остается "крайне уязвимым" перед военными преступлениями и преступлениями против человечности, которые регулярно совершают российские войска.

"Убийства, пытки и незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, тревожные нарушения прав человека на оккупированных территориях, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, экспроприация зерна у местных фермеров – это далеко не полный перечень преступлений России против мирных жителей в Украине. Похищение не менее 230 тыс. украинских детей из числа 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)