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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция не введет санкции против России, но помешает обходить их другим странам – глава МИД

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Чавушоглу: Анкара поддерживает только санкции ООН
Чавушоглу: Анкара поддерживает только санкции ООН
Фото: ЕРА

Турция сохраняет нейтралитет относительно санкций против России, но не позволит другим обходить их через свою страну. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству "Анадолу".

По его словам, Турция сегодня прилагает усилия по снижению напряженности в мире и воздержание от резких мер – часть этой стратегии.

"Все стороны приветствуют шаги Анкары. Если Турция поддержит санкции, роль нашей страны будет поставлена под вопрос", – заявил Чавушоглу.

Он напомнил, что его правительство присоединяется только к тем ограничениям, которые вводятся на уровне ООН.

Дипломат уточнил, что нейтралитет Турции не обозначает, что им могут воспользоваться другие страны.

"Да, мы не поддержали санкции. Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытия такого канала", – сказал министр.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Теги: Турция, санкции, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины
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