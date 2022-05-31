Турция не введет санкции против России, но помешает обходить их другим странам – глава МИД

По его словам, Турция сегодня прилагает усилия по снижению напряженности в мире и воздержание от резких мер – часть этой стратегии.

"Все стороны приветствуют шаги Анкары. Если Турция поддержит санкции, роль нашей страны будет поставлена под вопрос", – заявил Чавушоглу.

Он напомнил, что его правительство присоединяется только к тем ограничениям, которые вводятся на уровне ООН.

Дипломат уточнил, что нейтралитет Турции не обозначает, что им могут воспользоваться другие страны.

"Да, мы не поддержали санкции. Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытия такого канала", – сказал министр.