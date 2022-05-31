Украина работает над международной операцией по деблокированию своих торговых портов – Кулеба

РФ одной рукой блокирует экспорт украинских продуктов питания, а другой пытается переложить вину на Украину, отметил Кулеба (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

Об этом 31 мая в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия "играет с миром в голодные игры".

"Одной рукой блокируя экспорт украинских продуктов питания, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с военно-морскими силами партнеров, обеспечивая безопасный торговый путь без рисков для безопасности", – написал Кулеба.

Russia plays hunger games with the world by blocking Ukrainian food exports with one hand and trying to shift the blame on Ukraine with the other. Ukraine is working on an international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022

Глава МИД Украины отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.

Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.

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