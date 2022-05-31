Украина работает над международной операцией по деблокированию своих торговых портов – Кулеба

Об этом 31 мая в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия "играет с миром в голодные игры".
"Одной рукой блокируя экспорт украинских продуктов питания, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с военно-морскими силами партнеров, обеспечивая безопасный торговый путь без рисков для безопасности", – написал Кулеба.
Russia plays hunger games with the world by blocking Ukrainian food exports with one hand and trying to shift the blame on Ukraine with the other. Ukraine is working on an international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022
Глава МИД Украины отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".
"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.
Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.