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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над международной операцией по деблокированию своих торговых портов – Кулеба

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РФ одной рукой блокирует экспорт украинских продуктов питания, а другой пытается переложить вину на Украину, отметил Кулеба (фото иллюстративное)
РФ одной рукой блокирует экспорт украинских продуктов питания, а другой пытается переложить вину на Украину, отметил Кулеба (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

Украина совместно с Организацией Объединенных Наций продолжает вести работу для деблокирования работы торговых портов и возобновления экспорта продовольствия.

Об этом 31 мая в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия "играет с миром в голодные игры".

"Одной рукой блокируя экспорт украинских продуктов питания, а другой пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над международной операцией под руководством ООН с военно-морскими силами партнеров, обеспечивая безопасный торговый путь без рисков для безопасности", – написал Кулеба.

Глава МИД Украины отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.

Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.

Великобритания  и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

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