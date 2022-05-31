Эрдоган и Зеленский обсудили варианты вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Он заблокирован Россией

"Обсуждены последние события в украинско-российской войне. Президент Эрдоган напомнил, что Турция приложила всесторонние усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией. Он заверил, что Анкара готова и впредь оказывать всю необходимую поддержку этому процессу, включая посредничество", – говорится в сообщении.
Также, по версии турецкой стороны, президенты обсуждали "проект создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем".
"Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – пишет "Анадолу".
Зеленский о разговоре с Эрдоганом сообщил в Twitter.
"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны относительно необходимости восстановления мира", – написал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "содействие Турции в этом процессе".
Продовжив діалог з Президентом * @RTErdogan. Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування * портів та взаємодію в безпековій сфері. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння * у цьому процесі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Перед разговором с Зеленским Эрдоган общался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы затрагивалась тема продовольственной безопасности.
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.