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Эрдоган и Зеленский обсудили варианты вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Он заблокирован Россией

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Эрдоган и Зеленский обсуждали в том числе продовольственную безопасность
Эрдоган и Зеленский обсуждали в том числе продовольственную безопасность
Фото: EPA

30 мая состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, во время которого обсуждалась война России против Украины. Об этом проинформировало государственное турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию Эрдогана.

"Обсуждены последние события в украинско-российской войне. Президент Эрдоган напомнил, что Турция приложила всесторонние усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией. Он заверил, что Анкара готова и впредь оказывать всю необходимую поддержку этому процессу, включая посредничество", – говорится в сообщении.

Также, по версии турецкой стороны, президенты обсуждали "проект создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем".

"Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – пишет "Анадолу".

Зеленский о разговоре с Эрдоганом сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны относительно необходимости восстановления мира", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "содействие Турции в этом процессе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Перед разговором с Зеленским Эрдоган общался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы затрагивалась тема продовольственной безопасности.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, война, оккупация, телефоны, переговоры, вторжение, Стамбул, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты, зерно
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