Эрдоган и Зеленский обсудили варианты вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Он заблокирован Россией

Эрдоган и Зеленский обсуждали в том числе продовольственную безопасность Фото: EPA

"Обсуждены последние события в украинско-российской войне. Президент Эрдоган напомнил, что Турция приложила всесторонние усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией. Он заверил, что Анкара готова и впредь оказывать всю необходимую поддержку этому процессу, включая посредничество", – говорится в сообщении.

Также, по версии турецкой стороны, президенты обсуждали "проект создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем".

"Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле", – пишет "Анадолу".

Зеленский о разговоре с Эрдоганом сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны относительно необходимости восстановления мира", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "содействие Турции в этом процессе".

Продовжив діалог з Президентом * @RTErdogan. Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування * портів та взаємодію в безпековій сфері. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру. Цінуємо сприяння * у цьому процесі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2022

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Перед разговором с Зеленским Эрдоган общался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы затрагивалась тема продовольственной безопасности.