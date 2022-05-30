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Эрдоган заявил Путину о необходимости "минимизации негативных последствий" войны, Путин ему – о снятии санкций

Президенты общались по телефону
Президенты общались по телефону
Фото: EPA

30 мая президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил турецкий город Стамбул в качестве переговорной площадки для обсуждения мирного урегулирования войны России с Украиной. Об этом проинформировало государственное турецкое агентство "Анадолу".

"Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между Россией и Украиной. Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между РФ и Украиной, минимизацию негативных последствий войны, формирование атмосферы доверия между сторонами", – говорится в сообщении.

По данным агентства, Эрдоган "заявил о готовности своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, Украины и ООН по вопросу вероятного формирования мониторингового механизма", и выразил надежду на поддержку данной инициативы.

По версии Кремля, "при обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".

Путин, как утверждает его пресс-служба, "отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, это касается и вывоза зерновых из украинских портов".

Глава Кремля заявил также о готовности России "экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции", но при этом хочет, чтобы сняли "соответствующие антироссийские санкции".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Анонсируя разговор с Путиным, Эрдоган говорил, что в тот же день пообщается и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта 2022 года, на второй месяц открытого вторжения российских войск в Украину, в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, санкции, война, Кремль, телефоны, переговоры, вторжение, Стамбул, война России против Украины, президент, судоходство
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