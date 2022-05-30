Эрдоган заявил Путину о необходимости "минимизации негативных последствий" войны, Путин ему – о снятии санкций

"Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между Россией и Украиной. Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между РФ и Украиной, минимизацию негативных последствий войны, формирование атмосферы доверия между сторонами", – говорится в сообщении.

По данным агентства, Эрдоган "заявил о готовности своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, Украины и ООН по вопросу вероятного формирования мониторингового механизма", и выразил надежду на поддержку данной инициативы.

По версии Кремля, "при обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".

Путин, как утверждает его пресс-служба, "отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, это касается и вывоза зерновых из украинских портов".

Глава Кремля заявил также о готовности России "экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции", но при этом хочет, чтобы сняли "соответствующие антироссийские санкции".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Анонсируя разговор с Путиным, Эрдоган говорил, что в тот же день пообщается и с президентом Украины Владимиром Зеленским.