Эрдоган заявил, что планирует поговорить с Зеленским и Путиным 30 мая

"Мы надеемся, что эта война между Россией и Украиной закончится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем этот бизнес продолжается в более негативном ключе. В понедельник [30 мая] у меня будут телефонные звонки как с Россией, так и с Украиной", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция будет и впредь "призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)