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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган заявил, что планирует поговорить с Зеленским и Путиным 30 мая

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Эрдоган: Турция будет и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии
Эрдоган: Турция будет и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам 29 мая, сообщила его пресс-служба.

"Мы надеемся, что эта война между Россией и Украиной закончится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем этот бизнес продолжается в более негативном ключе. В понедельник [30 мая] у меня будут телефонные звонки как с Россией, так и с Украиной", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция будет и впредь "призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.

Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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