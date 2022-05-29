Эрдоган заявил, что планирует поговорить с Зеленским и Путиным 30 мая

"Мы надеемся, что эта война между Россией и Украиной закончится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем этот бизнес продолжается в более негативном ключе. В понедельник [30 мая] у меня будут телефонные звонки как с Россией, так и с Украиной", – сказал Эрдоган.
Он добавил, что Турция будет и впредь "призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
Во время телефонного разговора с Путиным 28 апреля Эрдоган вновь заявил о готовности "проявить инициативу в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру", сообщала его пресс-служба.