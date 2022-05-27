Джонсон предлагает Украине создать альянс, альтернативный Европейскому союзу – СМИ

В него, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.

Как говорят источники издания, Джонсон впервые представил эту идею во время визита в Киев 9 апреля и сейчас переговоры продолжаются. Он предлагает альтернативу ЕС, которая соберет страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также ответом Германии на военную агрессию России в Украине", пишет газета.

Джонсон считает, что это должен быть "союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и максимально непримиримых к военной угрозе Москвы".

Как утверждает издание, Киев не занял активной позиции в переговорах, но и не отверг эту идею. Вероятно, Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда лидерам 27 стран будет предложено решить, получит ли Украина статус кандидата, и начнутся официальные переговоры о вступлении в ЕС.

В случае "туманного ответа", как говорится в статье, Зеленский более серьезно отнесется к предложению Джонсона.

Газета также не исключает, что информация о переговорах стала известна именно для того, чтобы оказать давление на лидеров ЕС в преддверии июньских решений. В любом случае она констатирует линию разлома между странами, которые наиболее решительно помогают Украине, прежде всего между Великобританией и Польшей и теми, которые делают это более "цинично и колеблясь", пишет газета.