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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон предлагает Украине создать альянс, альтернативный Европейскому союзу – СМИ

Corriere Della Sera: Джонсон предлагает альтернативу ЕС, которая соберет страны, объединенные недоверием к Брюсселю
Corriere Della Sera: Джонсон предлагает альтернативу ЕС, которая соберет страны, объединенные недоверием к Брюсселю
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план создания альянса вне Европейского союза, об этом 26 мая со ссылкой на собственные источники написала Corriere Della Sera.

В него, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.

Как говорят источники издания, Джонсон впервые представил эту идею во время визита в Киев 9 апреля и сейчас переговоры продолжаются. Он предлагает альтернативу ЕС, которая соберет страны, "объединенные недоверием к Брюсселю, а также ответом Германии на военную агрессию России в Украине", пишет газета.

Джонсон считает, что это должен быть "союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и максимально непримиримых к военной угрозе Москвы". 

Как утверждает издание, Киев не занял активной позиции в переговорах, но и не отверг эту идею. Вероятно, Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, когда лидерам 27 стран будет предложено решить, получит ли Украина статус кандидата, и начнутся официальные переговоры о вступлении в ЕС.

В случае "туманного ответа", как говорится в статье, Зеленский более  серьезно отнесется к предложению Джонсона.

Газета также не исключает, что информация о переговорах стала известна именно для того, чтобы оказать давление на лидеров ЕС в преддверии июньских решений.  В любом случае она констатирует линию разлома между странами, которые наиболее решительно помогают Украине, прежде всего между Великобританией и Польшей и теми, которые делают это более "цинично и колеблясь", пишет газета.

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

Теги: Германия, Турция, Латвия, Польша, Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Борис Джонсон, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины
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