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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слепые бомбежки Россией Северодонецка, где есть большое химпредприятие, – это безумие – Зеленский

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Сегодня в Северодонецке оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой
Сегодня в Северодонецке оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

Ситуация на Донбассе очень тяжелая, в центре противостояния – города Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а также Курахово Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении 31 мая, текст опубликован на сайте главы государства. 

Президент также отреагировал на авиаудары РФ, в результате которых сегодня в Северодонецке была повреждена цистерна с азотной кислотой

"Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там – в частности слепые авиабомбежки – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие совершенно приемлемо", – подчеркнул Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 25 мая. 

После этого оккупанты зашли в Северодонецк, там продолжаются бои. По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась под контролем россиян, говорил Гайдай. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Северодонецк, Лисичанск, Курахово, Владимир Зеленский, обстрелы, наступление, война России против Украины
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