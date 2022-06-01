Слепые бомбежки Россией Северодонецка, где есть большое химпредприятие, – это безумие – Зеленский

Сегодня в Северодонецке оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении 31 мая, текст опубликован на сайте главы государства.

Президент также отреагировал на авиаудары РФ, в результате которых сегодня в Северодонецке была повреждена цистерна с азотной кислотой.

"Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там – в частности слепые авиабомбежки – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие совершенно приемлемо", – подчеркнул Зеленский.

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