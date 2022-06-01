Слепые бомбежки Россией Северодонецка, где есть большое химпредприятие, – это безумие – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении 31 мая, текст опубликован на сайте главы государства.
Президент также отреагировал на авиаудары РФ, в результате которых сегодня в Северодонецке была повреждена цистерна с азотной кислотой.
"Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там – в частности слепые авиабомбежки – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие совершенно приемлемо", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 25 мая.
После этого оккупанты зашли в Северодонецк, там продолжаются бои. По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась под контролем россиян, говорил Гайдай.