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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большая часть Северодонецка находится под контролем российских войск – Гайдай

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В Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, сообщил Гайдай
В Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Большая часть Северодонецка Луганской области находится под контролем российских оккупационных войск. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook

"Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не окружен, и предпосылок для этого нет", – написал он. 

По словам Гайдая, Северодонецк приближается к уровню разрушений двух других городов области – Рубежного и Попасной.

"В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит. Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей", – добавил глава ОВА. 

https://fb.watch/dm6fVI3cVl/

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до полномасштабной войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала вторжения там погибли около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. Гайдай подчеркивал 29 мая, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города оставалась под контролем ВСУ.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Северодонецк, Рубежное, Попасная, вторжение, Сергей Гайдай, обстрелы, наступление, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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