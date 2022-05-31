Большая часть Северодонецка находится под контролем российских войск – Гайдай

"Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не окружен, и предпосылок для этого нет", – написал он.
По словам Гайдая, Северодонецк приближается к уровню разрушений двух других городов области – Рубежного и Попасной.
"В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит. Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей", – добавил глава ОВА.
Северодонецк – город в Луганской области, где до полномасштабной войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала вторжения там погибли около 1,5 тыс. человек.
Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. Гайдай подчеркивал 29 мая, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.
26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города оставалась под контролем ВСУ.
Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.