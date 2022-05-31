Большая часть Северодонецка находится под контролем российских войск – Гайдай

"Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не окружен, и предпосылок для этого нет", – написал он.

По словам Гайдая, Северодонецк приближается к уровню разрушений двух других городов области – Рубежного и Попасной.

"В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит. Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей", – добавил глава ОВА.