Украина и Россия обменялись телами погибших. В РФ говорят, что отдали Украине погибших на "Азовстали"

Обмен провели еще 2 июня, но известно о нем стало только сейчас. Он прошел по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности Украины, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Пропагандистка российского "Первого канала" Ирина Куксенкова в Telegram написала, что тела, которые передали Украине, – это погибшие с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)