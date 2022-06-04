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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Россия обменялись телами погибших. В РФ говорят, что отдали Украине погибших на "Азовстали"

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Российские пропагандисты утверждают, что РФ передала Украине тела погибших на "Азовстали"
Российские пропагандисты утверждают, что РФ передала Украине тела погибших на "Азовстали"
Фото: EPA

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Обмен провели еще 2 июня, но известно о нем стало только сейчас. Он прошел по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности Украины, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Пропагандистка российского "Первого канала" Ирина Куксенкова в Telegram написала, что тела, которые передали Украине, – это погибшие с завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины
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