78% украинцев не согласны ни на какие уступки России в обмен на прекращение агрессии против Украины – опрос

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "На фоне боевых действий проходят переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной. В связи с этим какие шаги украинской власти вы лично поддержали бы в обмен на согласие России прекратить агрессию против Украины?"
78% выбрали вариант ответа: "Не поддерживаю никаких уступок". В феврале таких было 43%.
Отказаться от намерения вступить в НАТО в мае согласились 7% опрошенных (в феврале было 14%).
По 2% голосов набрали ответы "восстановить водоснабжение в оккупированный Крым", признать независимость ОРДЛО и "признать Крым частью России".
Другие варианты ответа были у 1% опрошенных.
11% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.
Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.
Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".
Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".