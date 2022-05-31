78% украинцев не согласны ни на какие уступки России в обмен на прекращение агрессии против Украины – опрос

Опросы показывают увеличение числа тех, кто не согласен на какие-либо уступки оккупанту Фото: ЕРА

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "На фоне боевых действий проходят переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной. В связи с этим какие шаги украинской власти вы лично поддержали бы в обмен на согласие России прекратить агрессию против Украины?"

78% выбрали вариант ответа: "Не поддерживаю никаких уступок". В феврале таких было 43%.

Отказаться от намерения вступить в НАТО в мае согласились 7% опрошенных (в феврале было 14%).

По 2% голосов набрали ответы "восстановить водоснабжение в оккупированный Крым", признать независимость ОРДЛО и "признать Крым частью России".

Другие варианты ответа были у 1% опрошенных.

11% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.

Скриншот: dif.org.ua

Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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