ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

78% украинцев не согласны ни на какие уступки России в обмен на прекращение агрессии против Украины – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Опросы показывают увеличение числа тех, кто не согласен на какие-либо уступки оккупанту
Опросы показывают увеличение числа тех, кто не согласен на какие-либо уступки оккупанту
Фото: ЕРА

Большинство граждан Украины не поддерживают идею пойти на уступки России, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 мая результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "На фоне боевых действий проходят переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной. В связи с этим какие шаги украинской власти вы лично поддержали бы в обмен на согласие России прекратить агрессию против Украины?"

78% выбрали вариант ответа: "Не поддерживаю никаких уступок". В феврале таких было 43%.

Отказаться от намерения вступить в НАТО в мае согласились 7% опрошенных (в феврале было 14%).

По 2% голосов набрали ответы "восстановить водоснабжение в оккупированный Крым", признать независимость ОРДЛО и "признать Крым частью России".

Другие варианты ответа были у 1% опрошенных.

11% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.

Скриншот: dif.org.ua
Скриншот: dif.org.ua

Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".

Теги: Россия, Крым, НАТО, война, оккупация, соцопрос, переговоры, вторжение, политика, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, ОРДЛО, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (66217)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (61174)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (42767)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (42449)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38256)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (28689)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21149)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20050)
 
 
 
 