Наибольшими союзниками Украины ее граждане считают Великобританию, Польшу и США – опрос

Респонденты могли выбрать три варианта ответа.

По сравнению с результатами опроса февраля 2021 года, мнение о Великобритании как наибольшем союзнике Украины выросло более чем в 13 раз (было 5%).

В тройку наибольших союзников также попали, по версии опрошенных, Польша (было 35%, стало 65%) и США (было 38%, стало 63%).

До нуля упало мнение о союзничестве с Украиной таких стран, как Беларусь (было 10%), Россия (было 2%) и Венгрия (было 7%), до 1% – Грузии (было 14%) и Молдовы (было 7%).

Скриншот: dif.org.ua

Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.