82% украинцев не готовы идти ни на какие территориальные уступки, даже если это позволит быстрее закончить войну – опрос

В то же время 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.
8% опрошенных затруднились с ответом.
Против любых территориальных уступок, даже если это позволит быстрее закончить войну, выступает большинство населения во всех регионах Украины. В частности, на востоке, где идут интенсивные боевые действия, против "сдачи" территорий 68% украинцев, на юге – 83%.
"Среди респондентов, проживающих на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%)", – говорится в сообщении.
Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.
Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал этот материал.
"Очень круто, когда ты сидишь где-то в теплом кабинете, пьешь кофе, такой надутый парнишка или девушка, и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах: "Что там какая-то Украина? Пусть что-то отдаст", – и так далее... А не хочет ли этот человек, который говорит: "Давайте вы что-то уступите", – приехать сюда и поговорить с семьями, у которых нагло убили или изнасиловали их родных и близких? Не хочет поговорить с ними? The New York Times, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, посидишь с ними в их домах разрушенных, поговоришь им: "Как это? Не хотите отдать? Вам же какая разница? Да отдайте им Херсонскую область. Они же такие простые, эти ребята русские. Они сегодня у вас забрали часть Донецка и Луганска, Крым забрали", – сказал Подоляк.
По его словам, если Украина пойдет РФ на уступки, Россия в дальнейшем захочет захватить еще больше украинских территорий.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.
Кулеба 19 мая заявил, что Россия выбрала путь войны, а не переговоров с Украиной.