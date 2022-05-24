82% украинцев не готовы идти ни на какие территориальные уступки, даже если это позволит быстрее закончить войну – опрос

В то же время 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

8% опрошенных затруднились с ответом.

Против любых территориальных уступок, даже если это позволит быстрее закончить войну, выступает большинство населения во всех регионах Украины. В частности, на востоке, где идут интенсивные боевые действия, против "сдачи" территорий 68% украинцев, на юге – 83%.

"Среди респондентов, проживающих на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%)", – говорится в сообщении.

Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал этот материал.

"Очень круто, когда ты сидишь где-то в теплом кабинете, пьешь кофе, такой надутый парнишка или девушка, и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах: "Что там какая-то Украина? Пусть что-то отдаст", – и так далее... А не хочет ли этот человек, который говорит: "Давайте вы что-то уступите", – приехать сюда и поговорить с семьями, у которых нагло убили или изнасиловали их родных и близких? Не хочет поговорить с ними? The New York Times, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, посидишь с ними в их домах разрушенных, поговоришь им: "Как это? Не хотите отдать? Вам же какая разница? Да отдайте им Херсонскую область. Они же такие простые, эти ребята русские. Они сегодня у вас забрали часть Донецка и Луганска, Крым забрали", – сказал Подоляк.

По его словам, если Украина пойдет РФ на уступки, Россия в дальнейшем захочет захватить еще больше украинских территорий.