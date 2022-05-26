92% украинцев негативно относятся к России, у 0,5 млн граждан хорошее отношение к РФ – опрос

Положительно к стране-агрессору относятся 2% опрошенных. Социологи отмечают, что это около 0,5 млн человек.
Плохое отношение к РФ фиксируется у абсолютного большинства жителей во всех регионах Украины.
"В частности, на юге плохо относятся [к РФ] 90%, на востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России)", – говорится в сообщении.
Больше всего граждан с положительным отношением к РФ на востоке Украины – 4%.
На оккупированных территориях хорошо к России относятся 6% опрошенных, плохо – 82%.
Среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, к РФ негативно относятся 87% украинцев, положительно – 3%.
На подконтрольной Украине территории плохо к стране-агрессору относятся 93% респондентов, хорошо – 2%.
Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.
Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".
ООН по состоянию на 4 мая подтвердила гибель 3280 мирных жителей в Украине с начала вторжения России. В организации подчеркнули, что фактические цифры значительно выше.
В Мариуполе Донецкой области, по "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.
Согласно опубликованным 31 марта результатам опроса "Левада-центра", 81% россиян поддерживает нападение на Украину. Половина россиян испытывает гордость за РФ в связи с войной.