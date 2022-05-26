92% украинцев негативно относятся к России, у 0,5 млн граждан хорошее отношение к РФ – опрос

По данным социологов, плохое отношение к РФ фиксируется у абсолютного большинства жителей во всех регионах Украины Фото: ЕРА

Положительно к стране-агрессору относятся 2% опрошенных. Социологи отмечают, что это около 0,5 млн человек.

Плохое отношение к РФ фиксируется у абсолютного большинства жителей во всех регионах Украины.

"В частности, на юге плохо относятся [к РФ] 90%, на востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России)", – говорится в сообщении.

Больше всего граждан с положительным отношением к РФ на востоке Украины – 4%.

На оккупированных территориях хорошо к России относятся 6% опрошенных, плохо – 82%.

Среди тех, кто после 24 февраля выехал с оккупированных территорий, к РФ негативно относятся 87% украинцев, положительно – 3%.

На подконтрольной Украине территории плохо к стране-агрессору относятся 93% респондентов, хорошо – 2%.

Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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