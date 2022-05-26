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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно воспользоваться опытом Кувейта в вопросе взыскания репараций с России – Зеркаль

Зеркаль о механизме взыскания репараций с РФ: Лучше не выдумывать велосипед, а поинтересоваться, как работают другие, те, которые уже показали свою эффективность
Зеркаль о механизме взыскания репараций с РФ: Лучше не выдумывать велосипед, а поинтересоваться, как работают другие, те, которые уже показали свою эффективность
Фото: Lana Zerkal / Facebook

Украине в вопросе взыскания с России репараций нужно воспользоваться опытом Кувейта.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила 25 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

"К сожалению, международное право не дает действенных механизмов быстрого возвращения и возможности компенсации, реституции утраченного имущества и вообще утраченных жизней. В то же время уже есть опыт стран, которые проходили войны и получали компенсации после этих войн. Я думаю, что нам нужно воспользоваться опытом Кувейта и войны между Ираком и Кувейтом. После этого была создана соответствующая компенсационная комиссия, которая в течение многих лет работала над тем, чтобы проработать все иски и вот ирония: фактически она завершила работу в феврале этого года", – рассказала она. 

Зеркаль уточнила: фонд, созданный комиссией, провел последнюю оплату 22 февраля.

По ее мнению, Украине нужно взять основу этот опыт, хотя это и разные ситуации. 

"Потому что эта комиссия наработала много: подходы к искам, дизайн исков. У них есть полная методология, сайт этой комиссии открыт, я провела на нем много времени, потому что знаю: лучше не выдумывать велосипед, а поинтересоваться, как работают другие, те, которые уже показали свою эффективность. Работа этой комиссии признана на уровне ООН наиболее эффективной", – добавила дипломат. 

По ее мнению, если в Украине будет проведена работа по подготовке оценки потерь и иски будут готовиться непосредственно на основании методологии этой комиссии, то процесс взыскания компенсаций займет меньше времени, чем это было у Кувейта.

Она рассказала, что Кувейту насчитывались репарации с прибыли Ирака от торговли нефтью (изначально это было 30%, с годами сумма снизилась до 3%).

По словам Зеркаль, предложение Украины о накапливании на отдельном счету средств за продажу российских энергоресурсов не нашла "большой поддержки" в ЕС и "немного зависла в воздухе". 

Более реалистичными дипломат считает выплаты репараций за счет уже арестованных российских активов. 

Контекст:

Война в Персидском заливе, которая началась с вторжения Ирака в Кувейт, продолжалась с августа 1990 года по февраль 1991-го. 

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Ирак, нефть, Кувейт, Елена Зеркаль, международное право, репарации, Киевский форум по безопасности
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