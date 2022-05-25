"План Маршалла" для Украины и российские репарации. Киевский форум по безопасности проведет дискуссию в рамках цикла "Борьба за Украину"

Ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины, сообщили организаторы.
"Среди обсуждаемых вопросов: Какие прогнозы экономического будущего Украины? Чего следует ожидать от глобального "плана Маршалла" для Украины? Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?" – говорится в анонсе.
В дискуссии примут участие:
Прямая трансляция дискуссии начнется в 19.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.