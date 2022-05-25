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"План Маршалла" для Украины и российские репарации. Киевский форум по безопасности проведет дискуссию в рамках цикла "Борьба за Украину"

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Дискуссию организовал Киевский форум по безопасности
Дискуссию организовал Киевский форум по безопасности
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

25 мая в 19.00 на площадках Киевского форума по безопасности начнется трансляция онлайн-дискуссии в рамках военного цикла "Борьба за Украину". Об этом сообщается на сайте форума.

Ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины, сообщили организаторы.

"Среди обсуждаемых вопросов: Какие прогнозы экономического будущего Украины? Чего следует ожидать от глобального "плана Маршалла" для Украины? Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?" – говорится в анонсе.

В дискуссии примут участие:

  • ректор Американского института в Киеве Роман Шеремета;
  • чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль;
  • исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский;
  • премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube

Прямая трансляция дискуссии начнется в 19.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.

Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Арсений Яценюк, экономика, Елена Зеркаль, война России против Украины, план Маршалла, репарации, Глеб Вышлинский, Киевский форум по безопасности
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