"План Маршалла" для Украины и российские репарации. Киевский форум по безопасности проведет дискуссию в рамках цикла "Борьба за Украину"

Ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины, сообщили организаторы.

"Среди обсуждаемых вопросов: Какие прогнозы экономического будущего Украины? Чего следует ожидать от глобального "плана Маршалла" для Украины? Как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?" – говорится в анонсе.

В дискуссии примут участие:

ректор Американского института в Киеве Роман Шеремета ;

; чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль ;

; исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ;

; премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк ;

; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

ВИДЕО Видео: Open Ukraine / YouTube

Прямая трансляция дискуссии начнется в 19.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.