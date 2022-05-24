Элита в России разделилась на два лагеря: одни недовольны темпами "спецоперации", другие – масштабами санкций и падением экономики – СМИ

По данным СМИ, в Кремле все чаще обсуждается тема "будущего после Путина" Фото: ЕРА

Отмечается, что ни в одном из лагерей нет довольных политикой Путина.

Близкие к администрации российского президента источники уточняют, что позиция "ястребов" (силовиков) проста: "По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче". Под этим "жестче" подразумевается широкая мобилизация резервистов и война "до победы", в идеале – до взятия Киева, пишет "Медуза".

Однако, по информации собеседников издания, к мобилизации в Кремле не готовы.

При этом источники отмечают, что "партия мира" в лице крупнейших бизнесменов и большинства "гражданских" чиновников также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике.

"Проблемы в России из-за войны уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", — объяснил близкий к правительству собеседник "Медузы".

По словам источника, до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти, но Путин и "воинственная" часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы.

Близкие к АП и правительству собеседники издания отмечают, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Среди преемников президента РФ в Кремле видят мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, сообщил источник "Медузе".