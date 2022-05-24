Элита в России разделилась на два лагеря: одни недовольны темпами "спецоперации", другие – масштабами санкций и падением экономики – СМИ

Отмечается, что ни в одном из лагерей нет довольных политикой Путина.
Близкие к администрации российского президента источники уточняют, что позиция "ястребов" (силовиков) проста: "По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче". Под этим "жестче" подразумевается широкая мобилизация резервистов и война "до победы", в идеале – до взятия Киева, пишет "Медуза".
Однако, по информации собеседников издания, к мобилизации в Кремле не готовы.
При этом источники отмечают, что "партия мира" в лице крупнейших бизнесменов и большинства "гражданских" чиновников также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике.
"Проблемы в России из-за войны уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", — объяснил близкий к правительству собеседник "Медузы".
По словам источника, до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти, но Путин и "воинственная" часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы.
Близкие к АП и правительству собеседники издания отмечают, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".
Среди преемников президента РФ в Кремле видят мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, сообщил источник "Медузе".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.