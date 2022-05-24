ГОРДОН
 
 
МИР

Элита в России разделилась на два лагеря: одни недовольны темпами "спецоперации", другие – масштабами санкций и падением экономики – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, в Кремле все чаще обсуждается тема "будущего после Путина"
По данным СМИ, в Кремле все чаще обсуждается тема "будущего после Путина"
Фото: ЕРА

Российская элита разделилась на два лагеря. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент России Владимир Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Об этом со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю, администрации Путина и правительству, 24 мая сообщило российское издание "Медуза".

Отмечается, что ни в одном из лагерей нет довольных политикой Путина.

Близкие к администрации российского президента источники уточняют, что позиция "ястребов" (силовиков) проста: "По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче". Под этим "жестче" подразумевается широкая мобилизация резервистов и война "до победы", в идеале – до взятия Киева, пишет "Медуза".

Однако, по информации собеседников издания, к мобилизации в Кремле не готовы.

При этом источники отмечают, что "партия мира" в лице крупнейших бизнесменов и большинства "гражданских" чиновников также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике.

"Проблемы в России из-за войны уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал", — объяснил близкий к правительству собеседник "Медузы".

По словам источника, до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти, но Путин и "воинственная" часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы.

Близкие к АП и правительству собеседники издания отмечают, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Среди преемников президента РФ в Кремле видят мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, сообщил источник "Медузе".

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, экономика, Кремль, правительство, мобилизация, политика, чиновники, война России против Украины, президент, силовики, преемник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44526)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (40073)
3
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (39292)
4
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (35003)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30084)
6
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (21932)
7
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (20722)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17682)
 
 
 
 