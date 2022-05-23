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"Правильное налогообложение – искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал". Гетманцев прокомментировал петицию за его отставку

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Гетманцев считает, что украинская демократия сейчас самая развитая во всем мире
Гетманцев считает, что украинская демократия сейчас самая развитая во всем мире
Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что он "точно не марксист", и предположил, что петицию за его отставку с должности главы комитета и секретаря Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны подписали тысячи человек, потому что "некоторые бизнесмены неверно понимают" его работу. Об этом он говорил в интервью "Бабелю", опубликованном 23 мая.

У Гетманцева спросили, как он относится к открытому письму за его отставку и почему, на его взгляд, она появилась.

"Прекрасно к ней отношусь. Почему возникла – это вопрос к ее инициаторам, а мое отношение хорошее. Вы можете себе такое представить в России? Например, в отношении [премьер-министра Михаила] Мишустина? Я не сравниваю должности, просто не знаю фамилии их главы налогового комитета. Можете представить, чтобы в России за отставку собрали тысячи подписей? Значит, мы правильно живем и работаем. В отличие от них, у нас есть демократия, я считаю, сейчас наиболее развитая во всем мире", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что добровольно уходить с должностей главы комитета и секретаря Нацсовета не намерен.

"Там [в петиции] нет пояснений, кроме очередной порции мифов обо мне. Я не хочу вас шокировать, но любое государство хочет собрать как можно больше налогов. Вопросы в золотой середине и балансе. Этот баланс за время нашего пребывания у власти нам удалось, удается и, надеюсь, удастся находить. Никто же не будет спорить с тезисом, что мы должны собирать больше денег для развития, социальных стандартов, сейчас для войны, но делать это, не навредив развитию бизнеса. Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал", – заявил Гетманцев.

На замечание, что многие считают его "олицетворением марксистского социалистического подхода", он заявил, что за 2,5 года этого созыва Рады в комитете "рыночных вещей за 2,5 года сделали больше, чем за всю его историю существования до того".

"Поэтому я точно не марксист. То, что мы реализуем в комитете 2,5 года, это не "-изм", а реализация основного принципа цивилизованного общества – закон один для всех или верховенство права в налогообложении: равная налоговая нагрузка, равные условия хозяйствования. Не так, когда крупная корпорация платит меньше, потому что провела сладкую правочку", – утверждает Гетманцев.

Политик рассказал, что встретился с некоторыми подписантами письма за его отставку и они с ним "нашли гораздо больше общего, чем им поначалу казалось".

"Я могу признать, где недоработал – за работой глобальных процессов, за войной я пропустил коммуникацию с бизнесом. Некоторые бизнесмены – и я имею в виду именно бизнесменов, а не активистов и самопровозглашенных экспертов, которые зарабатывают на эксплуатации проблем бизнеса, – просто неверно понимают и не знают, что я делаю и для чего. Наверное, именно поэтому там такое количество подписей", – заявил Гетманцев, добавив, что есть и люди, которые "хорошо понимают пользу того, что я делаю, но умышленно работают против меня и нашей команды".

Контекст:

Фразу "Взимание налогов – это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимальное количество перьев при его минимальном шипении" приписывают жившему в XVII веке министру финансов Франции Жану Батисту Кольберу.

В открытом письме за отставку Гетманцева предприниматели называют его деятельность олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, а его самого – последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы.

По словам предпринимателей, недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Теги: налоги, экономика, бизнес, предприниматели, финансы, Даниил Гетманцев
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