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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мешает Украине совершить прорыв". Предприниматели призвали президента уволить Гетманцева, он прокомментировал

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В открытом письме предприниматели называют деятельность Гетманцева олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода
В открытом письме предприниматели называют деятельность Гетманцева олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева. Об этом сообщил 17 мая в Facebook Центр противодействия коррупции.

"Деятельность и заявления депутата достали бизнес настолько, что тысячи предпринимателей обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с просьбой немедленно устранить Гетманцева с вышеупомянутых должностей. Пока одни делают все возможное, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине, тем более в условиях войны, Гетманцев делает все наоборот. Предлагает повысить налоги, усилить роль государства, увеличить проверки и т. д.", – говорится в сообщении ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5123653231066759

В открытом письме предприниматели называют деятельность Гетманцева олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, а его самого – последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы.

Отмечается, что Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы, что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса.

"Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем по миру. Контрабанда, которая невозможна без "крышевания" А внедрение цифровой таможни удивительным образом проваливается", – говорится в письме.

Предприниматели отмечают, что попытка убедить президента в необходимости поднятия налогов или увеличения доли государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах, является "либо сознательной ложью, или роковой ошибкой".

"Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата – это ускорит экономический рост. Следовательно, суммарно государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов и способности государства беспокоиться о гражданах", – утверждают авторы письма.

По словам предпринимателей, недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Гетманцев прокомментировал в Telegram обращение предпринимателей к президенту.

"С интересом ознакомился с обращением некоторых представителей бизнеса по поводу собственной отставки. Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов – это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый", – написал он.

Нардеп заверил, что открыт к диалогу и пригласи подписантов обращения на встречу в Комитете.

"Гарантирую, что у них будет возможность донести лично как свои замечания, обвинения, так и видения и идеи", – пообещал Гетманцев.

Контекст:

21 апреля Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн. Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.

Если война затянется еще на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов,  заявил Марченко в интервью The Economist 14 мая.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, инвестиции, бизнес, Владимир Зеленский, комитет, предприниматели, обвинение, предприниматель, Слуга народа, Центр противодействия коррупции, Даниил Гетманцев, нардеп
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