"Мешает Украине совершить прорыв". Предприниматели призвали президента уволить Гетманцева, он прокомментировал

"Деятельность и заявления депутата достали бизнес настолько, что тысячи предпринимателей обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с просьбой немедленно устранить Гетманцева с вышеупомянутых должностей. Пока одни делают все возможное, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине, тем более в условиях войны, Гетманцев делает все наоборот. Предлагает повысить налоги, усилить роль государства, увеличить проверки и т. д.", – говорится в сообщении ЦПК.

В открытом письме предприниматели называют деятельность Гетманцева олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, а его самого – последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы.

Отмечается, что Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы, что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса.

"Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем по миру. Контрабанда, которая невозможна без "крышевания" А внедрение цифровой таможни удивительным образом проваливается", – говорится в письме.

Предприниматели отмечают, что попытка убедить президента в необходимости поднятия налогов или увеличения доли государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах, является "либо сознательной ложью, или роковой ошибкой".

"Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата – это ускорит экономический рост. Следовательно, суммарно государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов и способности государства беспокоиться о гражданах", – утверждают авторы письма.

По словам предпринимателей, недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели уже отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Гетманцев прокомментировал в Telegram обращение предпринимателей к президенту.

"С интересом ознакомился с обращением некоторых представителей бизнеса по поводу собственной отставки. Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов – это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый", – написал он.

Нардеп заверил, что открыт к диалогу и пригласи подписантов обращения на встречу в Комитете.

"Гарантирую, что у них будет возможность донести лично как свои замечания, обвинения, так и видения и идеи", – пообещал Гетманцев.