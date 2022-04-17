Гетманцев: Вычистку украинской таможни нужно начинать сейчас, в войну, не щадя никого

"Все проблемы мы должны решить сейчас. Я считаю, если не сломаем позвоночник олигахически-клановой системе, не сломаем кланы внутри таможни, кланы внутри судебной системы, кланы в правоохранительных органах, то ничего хорошего не будет. Вычистку таможни нужно начинать сегодня, вот сейчас, в войну, не щадя никого", – сказал нардеп.
По его словам, "сейчас пора сделать то, на что не хватало политической воли в мирное время – перезагрузить контролирующие и правоохранительные органы".
"Я лично выступаю за то, чтобы такая перезагрузка осуществлялась за счет профессиональных участников боевых действий, наших солдат, которые, рискуя собой, одержат победу и должны сыграть определяющую роль в восстановлении мирной жизни", – объяснил Гетманцев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Один из бывших руководителей таможни Павел Рябикин говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года", а после увольнения из ведомства заявил, что реформировать ее не смог из-за отсутствия финансирования.
17 февраля, за неделю до масштабного вторжения России в Украину, в Офисе простых решений и результатов заявляли, что в Украине нет реформ, которые могли бы стать "залогом успеха и выхода из кризиса" на фоне российской агрессии. "Где реформа таможни?" – спрашивала, в частности, организация.