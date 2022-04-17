Гетманцев: Вычистку украинской таможни нужно начинать сейчас, в войну, не щадя никого

Гетманцев считает, что пора сделать то, чего не сделали в мирное время Фото: Слуга Народу / Facebook

"Все проблемы мы должны решить сейчас. Я считаю, если не сломаем позвоночник олигахически-клановой системе, не сломаем кланы внутри таможни, кланы внутри судебной системы, кланы в правоохранительных органах, то ничего хорошего не будет. Вычистку таможни нужно начинать сегодня, вот сейчас, в войну, не щадя никого", – сказал нардеп.

По его словам, "сейчас пора сделать то, на что не хватало политической воли в мирное время – перезагрузить контролирующие и правоохранительные органы".

"Я лично выступаю за то, чтобы такая перезагрузка осуществлялась за счет профессиональных участников боевых действий, наших солдат, которые, рискуя собой, одержат победу и должны сыграть определяющую роль в восстановлении мирной жизни", – объяснил Гетманцев.

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