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Экономист о протестах предпринимателей: Это 3,2 млн голосов, которые Гетманцев отобрал у Зеленского. И они все стоят под ВР

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Михаил Кухар: То, что вытворяет налоговый комитет ВР, мы называем "налоговой антиреформой"
Михаил Кухар: То, что вытворяет налоговый комитет ВР, мы называем "налоговой антиреформой"
Фото: businesslife.today

Законодательные инициативы главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева приведут к тому, что у президента Украины Владимира Зеленского уменьшится количество избирателей как минимум на 3 млн человек. Об этом 17 февраля в эфире программы Наташи Влащенко "Народ проти" на телеканале "Украина 24" заявил экономист Михаил Кухар.

"То, что вытворяет налоговый комитет ВР, мы называем "налоговой антиреформой". Террор продолжается, бизнес-климат ухудшается колоссально. Верховенства права у нас не существует, – сказал эксперт. – Партия власти кричит: "ФЛП куплены!" То есть люди со всех областей приехали мерзнуть за 1 тыс. грн? Они говорят: "ФЛП – это схематозники, нужно их уничтожить!" Но я уверен, что "схематозники" как раз под Радой не мерзнут. Туда приехали те, у которых бизнес убивают!"

Он считает, что действия Гетманцева абсурдны с экономической точки зрения.

"Это 3,2 млн голосов, которые Гетманцев отобрал у Зеленского. И они все стоят под ВР. При этом Гетманцев хочет собрать денег в бюджет с этих людей 2–3 млрд грн. А знаете, насколько бюджет перевыполнен в прошлом году? На 70 млрд. То есть в условиях 70-миллиардного перевыполнения бюджета он отобрал у президента 3 млн голосов, чтобы собрать 2–3 млрд грн? Это огромный макроэкономический и политологический абсурд", – заявил Кухар.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.

В первый же пленарный день Рады в 2022 году, 25 января, в центре Киева снова начались протесты.

17 февраля под Верховной Радой проходила очередная акция протеста движения предпринимателей "SaveФОП". В полиции сообщили о задержании пятерых участников акции.

Теги: Верховная Рада, налоги, протесты, бизнес, предприниматели, власть, Даниил Гетманцев, Михаил Кухар
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