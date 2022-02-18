Экономист о протестах предпринимателей: Это 3,2 млн голосов, которые Гетманцев отобрал у Зеленского. И они все стоят под ВР

"То, что вытворяет налоговый комитет ВР, мы называем "налоговой антиреформой". Террор продолжается, бизнес-климат ухудшается колоссально. Верховенства права у нас не существует, – сказал эксперт. – Партия власти кричит: "ФЛП куплены!" То есть люди со всех областей приехали мерзнуть за 1 тыс. грн? Они говорят: "ФЛП – это схематозники, нужно их уничтожить!" Но я уверен, что "схематозники" как раз под Радой не мерзнут. Туда приехали те, у которых бизнес убивают!"

Он считает, что действия Гетманцева абсурдны с экономической точки зрения.

"Это 3,2 млн голосов, которые Гетманцев отобрал у Зеленского. И они все стоят под ВР. При этом Гетманцев хочет собрать денег в бюджет с этих людей 2–3 млрд грн. А знаете, насколько бюджет перевыполнен в прошлом году? На 70 млрд. То есть в условиях 70-миллиардного перевыполнения бюджета он отобрал у президента 3 млн голосов, чтобы собрать 2–3 млрд грн? Это огромный макроэкономический и политологический абсурд", – заявил Кухар.