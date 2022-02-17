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В Украине реформ нет ни в одной сфере – Офис простых решений и результатов

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Офис простых решений и результатов перечислил необходимые Украине реформы
Офис простых решений и результатов перечислил необходимые Украине реформы
Фото: pixabay.com

В Украине нет реформ, которые могли бы стать "залогом успеха и выхода из кризиса" на фоне российской агрессии. Об этом 17 февраля заявил в Facebook Офис простых решений и результатов.

"Где реформы? В условиях, когда Россия практически поставила "на ручник" всю экономику Украины, угрожая нам войной, реформы являются главным залогом успеха и выхода из кризиса. Однако практически ни в одной области этих реформ нет", – сказано в сообщении.

В организации считают, что "за последние несколько лет было предпринято лишь несколько попыток что-то реформировать, но фактически из всех сотен государственных органов была реформирована только одна – коррумпированная ГАСИ", Государственная архитектурно-строительная инспекция.

"На этом практически все. Кроме министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, больше на подобную реформу не решился никто. Отдельной похвалы заслуживает деятельность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, но это тоже, к сожалению, скорее исключение, чем правило", – отмечают в офисе.

Его представители объяснили, что правительство Украины должно в "режиме полной боеспособности работать на усиление страны, и это усиление – быстрые и эффективные реформы".

"Где реформы таможни, приватизации, недропользования, трудовых отношений, растаможки авто, здравоохранения, дерегуляции, образования или конкретных государственных учреждений? Почему украинцы каждый день не чувствуют, что государственные учреждения меняются/реформируются и становятся для граждан сервис-провайдером и партнером, что коррупция и бюрократия неумолимо сокращается? На наш взгляд, главная проблема в этом вопросе – отсутствие политической воли/лидерства и ответственности за это важнейшее для страны направление в самом правительстве", – заявили в офисе.

В организации подчеркивают, что "пока президент не ударит по столу кулаком, ничего не только не предлагается, но и не продвигается ни на шаг вперед".

"Если сейчас, в условиях спровоцированного Россией экономического "ручника", ставшего причиной глобального вывода капитала и бегства инвесторов, не начнется суперактивный и динамичный этап реформирования, чтобы их вернуть и преумножить, можно будет говорить о том, что Россия достигла своего", – заявили в Офисе простых решений и результатов.

Его представители считают, что "для запуска интенсивного реформирования страны сейчас наиболее благоприятные условия, а любые отговорки – это риторика врага".

"Стране нужна политическая воля, нужны лидеры, нужны победы и ежедневный прогресс для каждого украинца", – подчеркнули в офисе.

https://www.facebook.com/simple.org.ua/posts/251078807193412

Контекст:

Офис простых решений и результатов создали в 2020 году на базе Национального совета реформ. Это негосударственная структура. Также есть одноименная общественная организациячерез нее должны поступать деньги на содержание офиса. Организацию создали глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский.

Теги: Украина, коррупция, экономика, реформы, таможня, агрессия, офис, российская агрессия, украинцы, война в Украине, реформа, ГАСИ, Офис простых решений и результатов
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