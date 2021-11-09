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“Несмотря на значительное сопротивление“. Зеленский сообщил о назначении первого состава Этического совета, необходимого для судебной реформы

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Оценивать добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия будут трое украинских и трое иностранных судей
Оценивать добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия будут трое украинских и трое иностранных судей
Фото: Прес-служба Ради суддів України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября сообщил о формировании первого состава Этического совета, который будет проверять кандидатов на должность членов Высшего совета правосудия. Заявление Зеленского опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", – отметил Зеленский.

В состав этического совета вошли трое украинских и трое иностранных судей: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен оценить профессиональну этику и добропорядочность членов Высшего совета правосудия, за исключением Председателя Верховного Суда.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу. 

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

23 октября Совет судей Украины (ССУ) избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП). По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.

Теги: суды, Владимир Зеленский, судьи, реформа, Высший совет правосудия, суд, назначение
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