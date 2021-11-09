“Несмотря на значительное сопротивление“. Зеленский сообщил о назначении первого состава Этического совета, необходимого для судебной реформы

Оценивать добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия будут трое украинских и трое иностранных судей Фото: Прес-служба Ради суддів України / Facebook

"Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", – отметил Зеленский.

В состав этического совета вошли трое украинских и трое иностранных судей: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен оценить профессиональну этику и добропорядочность членов Высшего совета правосудия, за исключением Председателя Верховного Суда.