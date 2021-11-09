“Несмотря на значительное сопротивление“. Зеленский сообщил о назначении первого состава Этического совета, необходимого для судебной реформы

"Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", – отметил Зеленский.
В состав этического совета вошли трое украинских и трое иностранных судей: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.
Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен оценить профессиональну этику и добропорядочность членов Высшего совета правосудия, за исключением Председателя Верховного Суда.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.
3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.
Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.
13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.
23 октября Совет судей Украины (ССУ) избрал кандидатов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВСП). По итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.