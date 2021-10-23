Совет судей Украины избрал своих кандидатов в Этический совет при Высшем совете правосудия

Заседание Совета судей Украины транслировалось на YouTube-канале ССУ. На нем присутствовали 28 членов совета.

Отмечается, что по итогам тайного голосования четверо из восьми кандидатов получили более 16 необходимых голосов поддержки.

В частности, наибольшее количество голосов получили: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич (26 голосов "за"), судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун (24), судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин (20), судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко (17).

"Таким образом, в Высший совет правосудия Совет судей Украины направит решения с рейтинговым списком кандидатов на должность члена Этического совета по квоте ССУ в составе четырех кандидатов", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП.

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Представитель Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября ССУ не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября ССУ объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.