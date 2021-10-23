"Впервые за 30 лет есть политический импульс". Послы ЕС, Великобритании и США подчеркнули важность реформирования судебной системы Украины

Проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину, отметили дипломаты Фото: depositphotos.com

Иностранные дипломаты прокомментировали их общую статью для "Украинской правды", опубликованную 20 октября, в которой они призвали Украину преодолеть коррупционное влияние на систему судопроизводства.

"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе", – сказал Маасикас.

Он отметил, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину.

"Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так – суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", – добавил Маасикас.

По мнению Симмонс, исполнительная и законодательная власть в Украине до сих пор не были согласованы таким образом относительно судебной реформы.

"Именно эта точная согласованность принятия законодательства, очень четкое руководство, которое шло сверху, является сигналом для нас и других стран-союзников, что именно сейчас тот момент", – аргументировала посол Великобритании в Киеве.

Симонс рассказала, что за два года, которые она работает в Украине, отсутствие судебной реформы в стране было большим препятствием для всех с кем она разговаривала, имела политические или торговые дела.

"Потому судебная реформа является главной, самой важной из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина укрепилась, чтобы Украина могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические стремления", – подчеркнула дипломат.

По словам временной поверенной в делах США в Киеве Кристины Квин, Штаты "всегда будут поддерживать Украину в ее стремлении к прозрачности, уменьшению коррупции и борьбе с внешними угрозами". Потому Вашингтон не ставит Киеву условий относительно привязки финпомощи Украине к реформе судебной системы.

"Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы", – сказала Квин.

В общей статье иностранные дипломаты назвали принятие законов о реформировании судебной системы Украины чрезвычайно важным достижением, но теперь чиновникам предстоит реализовать реформы. Послы призвали Совет судей Украины (ССУ) позволить тем, кто хочет поддержать внедрение реформы, дать возможность стать членом Этического совета Высшего совета правосудия (ВСП).

Еще одной причиной задержки реализации судебной реформы дипломаты назвали то, что 8 октября Верховный Суд обратился с представлением в Конституционный Суд Украины о пересмотре конституционности отдельных положений закона о реформировании ВСП.