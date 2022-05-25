Киевский форум по безопасности обсуждает, как добиться от России репараций, а также "план Маршалла" для Украины. Трансляция

Ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины, сообщили организаторы.
"Среди обсуждаемых вопросов: какие прогнозы экономического будущего Украины, чего следует ожидать от глобального "плана Маршалла" для Украины, как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?" – говорится в анонсе.
В дискуссии примут участие сам Яценюк, глава форума, а также ректор Американского института в Киеве Роман Шеремета, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Трансляция ведется также на сайте форума и на страницах Яценюка и форума в Facebook.
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.
Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.