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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности обсуждает, как добиться от России репараций, а также "план Маршалла" для Украины. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

25 мая на площадке Киевского форума по безопасности проходит онлайн-дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину". Трансляция ведется на YouTube-канале фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Ведущие украинские экономисты и международники обсудят вызовы экономики войны и приоритеты восстановления Украины, сообщили организаторы. 

"Среди обсуждаемых вопросов: какие прогнозы экономического будущего Украины, чего следует ожидать от глобального "плана Маршалла" для Украины, как добиться российских репараций и применить конфискованные средства и ресурсы России для восстановления Украины?" – говорится в анонсе.

В дискуссии примут участие сам Яценюк, глава форума, а также ректор Американского института в Киеве Роман Шеремета, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский. 

Трансляция ведется также на сайте форума и на страницах Яценюка и форума в Facebook.

Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Военный цикл "Борьба за Украину" был инициирован форумом с первых недель полномасштабного вторжения России.

Теги: Россия, Украина, репарации, Киевский форум по безопасности
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