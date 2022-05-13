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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Евреи, греки, гагаузы...". Замкомандира полка "Азов" опроверг тезисы пропаганды РФ о его подразделении

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"Азов" защищает Мариуполь
"Азов" защищает Мариуполь
Фото: АЗОВ / Твіттер

Российская пропаганда заявляет, что в украинском полку "Азов" воюют боевики, но это не соответствует действительности. Об этом 13 мая в ходе организованной фондом Арсения Яценюка дискуссии на Киевском форуме по безопасности заявил заместитель командира полка Святослав Паламар (позывной Калина).

"Враг работает в плане пропаганды. Наше подразделение, полк "Азов" непосредственно – хочу подчеркнуть, что это не боевики. Это военнослужащие Украины, это граждане Украины разных национальностей. Это и евреи, это и украинцы, это и греки, это и белорусы, это и гагаузы", – сказал он.

Замкомандира "Азова" подчеркнул, что среди них нет наемников.

"Мы не боевики, мы разного вероисповедания и в первую очередь мы – украинские солдаты. Поэтому вот эта вся пропаганда направлена именно против нас, все эти годы подливала масла в огонь для их пропаганды", – заявил Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские СМИ, в частности пропагандистский телеканал "Звезда", называли "Азов" одним из наиболее известных подразделений украинской национальной гвардии. "В соединении воюют убежденные националисты – украинцы и наемники из других стран", – сообщала "Звезда" в 2015 году.

После масштабного вторжения России в Украину минобороны РФ постоянно называет бойцов полка Нацгвардии "Азов" "националистами", транслируя этот нарратив в том числе через свой телеканал.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Паламар говорил, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.

Теги: Россия, СМИ, война, пропаганда, Мариуполь, российская пропаганда, полк Азов, наемники, вторжение, националисты, украинцы, война России против Украины, Святослав Паламар
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