"Евреи, греки, гагаузы...". Замкомандира полка "Азов" опроверг тезисы пропаганды РФ о его подразделении

"Враг работает в плане пропаганды. Наше подразделение, полк "Азов" непосредственно – хочу подчеркнуть, что это не боевики. Это военнослужащие Украины, это граждане Украины разных национальностей. Это и евреи, это и украинцы, это и греки, это и белорусы, это и гагаузы", – сказал он.

Замкомандира "Азова" подчеркнул, что среди них нет наемников.

"Мы не боевики, мы разного вероисповедания и в первую очередь мы – украинские солдаты. Поэтому вот эта вся пропаганда направлена именно против нас, все эти годы подливала масла в огонь для их пропаганды", – заявил Паламар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские СМИ, в частности пропагандистский телеканал "Звезда", называли "Азов" одним из наиболее известных подразделений украинской национальной гвардии. "В соединении воюют убежденные националисты – украинцы и наемники из других стран", – сообщала "Звезда" в 2015 году.

После масштабного вторжения России в Украину минобороны РФ постоянно называет бойцов полка Нацгвардии "Азов" "националистами", транслируя этот нарратив в том числе через свой телеканал.