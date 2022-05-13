Замкомандира полка "Азов": Один из политиков сказал: "Вы там какими-то своими делами занимаетесь, но не тем, что нужно"

"Некоторые политики говорят об эвакуации гражданских, что это успешная операция. Но я хочу отметить то, что во время так называемого режима прекращения огня и этой успешной операции ни слова не было сказано о военных, выполняющих свою работу, свои обязанности. Буквально два дня назад были убиты три наших военных. Это как раз при прекращении режима огня, при эвакуации. По машине, которая должна была забрать гражданских и отвезти в место назначения, был нанесен удар из ПТРК, один военный погиб, шестеро ранены. И двое военнослужащих погибли в результате сброса бомб с БПЛА", -- рассказал Калина.
По словам военнослужащего, погибшие защитники, выполняя свой долг, заслужили благодарность.
Он также рассказал об обвинениях в адрес командира "Азова" от одного из украинских политиков.
"Знаете, что хуже всего было? Один из политиков сказал во время переговоров нашему командиру, непосредственно занимавшемуся эвакуацией: "Вы там какими-то своими делами занимаетесь, но не тем, что нужно". Это чрезвычайное оскорбление Героя Украины, управляющего обороной Мариуполя ценой своей жизни. После таких слов очень неприятно и остается рана в сердце", – подчеркнул Калина.
С кем из политиков состоялся разговор, военнослужащий не уточнил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.