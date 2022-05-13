Замкомандира полка "Азов": Один из политиков сказал: "Вы там какими-то своими делами занимаетесь, но не тем, что нужно"

По данным украинских властей, сегодня на "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих Фото: ЕРА

"Некоторые политики говорят об эвакуации гражданских, что это успешная операция. Но я хочу отметить то, что во время так называемого режима прекращения огня и этой успешной операции ни слова не было сказано о военных, выполняющих свою работу, свои обязанности. Буквально два дня назад были убиты три наших военных. Это как раз при прекращении режима огня, при эвакуации. По машине, которая должна была забрать гражданских и отвезти в место назначения, был нанесен удар из ПТРК, один военный погиб, шестеро ранены. И двое военнослужащих погибли в результате сброса бомб с БПЛА", -- рассказал Калина.

По словам военнослужащего, погибшие защитники, выполняя свой долг, заслужили благодарность.

Он также рассказал об обвинениях в адрес командира "Азова" от одного из украинских политиков.

"Знаете, что хуже всего было? Один из политиков сказал во время переговоров нашему командиру, непосредственно занимавшемуся эвакуацией: "Вы там какими-то своими делами занимаетесь, но не тем, что нужно". Это чрезвычайное оскорбление Героя Украины, управляющего обороной Мариуполя ценой своей жизни. После таких слов очень неприятно и остается рана в сердце", – подчеркнул Калина.

С кем из политиков состоялся разговор, военнослужащий не уточнил.

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