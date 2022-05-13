Войной против Украины РФ начала дефрагментацию миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны – Яценюк

"Сейчас мы живем в абсолютно другом мире – мире "до" и "после" 24 февраля. Здесь нет какого-то глобального миропорядка. Авторитаризм и диктатуры борются против свободного мира, и агрессия [президента РФ Владимира] Путина начала процесс дефрагментации, разрушения мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны", – сказал он.

По словам экс-премьера Украины, "нужно создать новый порядок".

"Это шанс для нас, это возможность, которая зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть в этой войне, и мы победим в ней", – считает Яценюк.

Он выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, чтобы получить "реальные гарантии безопасности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)