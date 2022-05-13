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Войной против Украины РФ начала дефрагментацию миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны – Яценюк

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Яценюк считает, что нужно создавать новый миропорядок
Яценюк считает, что нужно создавать новый миропорядок
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Масштабно вторгшись в Украину 24 февраля, Россия нарушила сложившийся после Второй мировой войны порядок. Об этом 13 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Сейчас мы живем в абсолютно другом мире – мире "до" и "после" 24 февраля. Здесь нет какого-то глобального миропорядка. Авторитаризм и диктатуры борются против свободного мира, и агрессия [президента РФ Владимира] Путина начала процесс дефрагментации, разрушения мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны", – сказал он.

По словам экс-премьера Украины, "нужно создать новый порядок".

"Это шанс для нас, это возможность, которая зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть в этой войне, и мы победим в ней", – считает Яценюк.

Он выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, чтобы получить "реальные гарантии безопасности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.

На внеблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, НАТО, война, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, диктатура, авторитаризм, членство
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