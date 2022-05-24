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ПОЛИТИКА

Большинство украинцев считают, что обеспечить безопасность Украины может вступление в НАТО либо гарантии от ведущих стран – опрос

39% украинцев настаивают на том, что обеспечить безопасность Украины может только вступление в НАТО
39% украинцев настаивают на том, что обеспечить безопасность Украины может только вступление в НАТО
Фото: depositphotos.com

81% украинцев считают, что обеспечить безопасность Украины может вступление в НАТО либо получение гарантий от ведущих стран. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 мая результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

42% опрошенных думают, что в нынешних условиях приемлемо отказаться от членства в НАТО, вместо этого получив гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и тому подобные.

39% граждан настаивают на том, что обеспечить безопасность Украины может только вступление в НАТО, поэтому отказываться от этого нельзя.

В то же время 4% респондентов не согласились ни с одним из этих вариантов, 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский поясил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

Стамбульский проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщил член украинской делегации Александр Чалый.

16 апреля Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения. Однако представители ряда стран говорили, что готовы на гарантии, но "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, вооружение, война России против Украины, членство
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