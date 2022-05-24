Большинство украинцев считают, что обеспечить безопасность Украины может вступление в НАТО либо гарантии от ведущих стран – опрос

39% украинцев настаивают на том, что обеспечить безопасность Украины может только вступление в НАТО Фото: depositphotos.com

42% опрошенных думают, что в нынешних условиях приемлемо отказаться от членства в НАТО, вместо этого получив гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и тому подобные.

39% граждан настаивают на том, что обеспечить безопасность Украины может только вступление в НАТО, поэтому отказываться от этого нельзя.

В то же время 4% респондентов не согласились ни с одним из этих вариантов, 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 13–18 мая среди граждан в возрасте 18 лет и старше, которые на тот момент проживали на территории, контролируемой властями Украины до 24 февраля. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как отмечают социологи, в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.