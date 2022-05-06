Ермак: Мы всему миру показали, как сражается наш народ, поэтому имеем право на гарантии безопасности. Это не "просьбы"

"Вопрос гарантий безопасности более фундаментален, и он для нас сегодня очень важен. Потому что война показала, что системы безопасности – как минимум в Европе – не существует. Я бы в таком ключе говорил даже о всемирной системе безопасности. Когда одна страна – обладатель ядерного оружия, постоянный член Совбеза ООН – совершает массированное вторжение в другую страну, с которой ведет до этого восемь лет войну, оккупирует часть ее территории, совершает огромное количество военных преступлений, то о какой системе [безопасности] можно говорить?" – подчеркнул Ермак.

По его словам, восемь лет войны дали украинской власти четкое понимание, какие гарантии нужны стране.

"Сегодня 72-й день этой полномасштабной войны, но мы всему миру показали, как сражается наш народ и наша армия. Поэтому это абсолютно не "просьбы". Мы сегодня точно имеем право на эти гарантии и будем его отстаивать. Я рад сказать, что наши главные стратегические партнеры – Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Польша, страны Балтии, в целом Европейский союз, Япония, другие страны со всех континентов – они все нас поддерживают в том, что Украина должна спустя, к сожалению, 30 лет получить четкие, закрепленные юридически гарантии своей безопасности. Именно над этим мы сейчас работаем. Эти консультации проводятся постоянно на уровне как глав государств, так и советников по национальной безопасности, а также министерств иностранных дел", – отметил глава ОП.

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