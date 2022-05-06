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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Мы всему миру показали, как сражается наш народ, поэтому имеем право на гарантии безопасности. Это не "просьбы"

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Ермак: Война показала, что системы безопасности как минимум в Европе не существует
Ермак: Война показала, что системы безопасности – как минимум в Европе – не существует
Фото: ЕРА

Эффективное сопротивление украинского народа российским оккупантам должно стать одним из оснований предоставления рядом стран гарантий безопасности Украине. Об этом в опубликованном 6 мая интервью "РБК-Украина" заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вопрос гарантий безопасности более фундаментален, и он для нас сегодня очень важен. Потому что война показала, что системы безопасности – как минимум в Европе – не существует. Я бы в таком ключе говорил даже о всемирной системе безопасности. Когда одна страна – обладатель ядерного оружия, постоянный член Совбеза ООН – совершает массированное вторжение в другую страну, с которой ведет до этого восемь лет войну, оккупирует часть ее территории, совершает огромное количество военных преступлений, то о какой системе [безопасностиможно говорить?" – подчеркнул Ермак.

По его словам, восемь лет войны дали украинской власти четкое понимание, какие гарантии нужны стране.

"Сегодня 72-й день этой полномасштабной войны, но мы всему миру показали, как сражается наш народ и наша армия. Поэтому это абсолютно не "просьбы". Мы сегодня точно имеем право на эти гарантии и будем его отстаивать. Я рад сказать, что наши главные стратегические партнеры – Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Польша, страны Балтии, в целом Европейский союз, Япония, другие страны со всех континентов – они все нас поддерживают в том, что Украина должна спустя, к сожалению, 30 лет получить четкие, закрепленные юридически гарантии своей безопасности. Именно над этим мы сейчас работаем. Эти консультации проводятся постоянно на уровне как глав государств, так и советников по национальной безопасности, а также министерств иностранных дел", – отметил глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, переговоры, Европейский союз, война России против Украины, безопасность, Андрей Ермак
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