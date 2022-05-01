Глава МИД ФРГ: Мир на условиях РФ не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне

По ее словам, цель Германии – "мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей". Она заявила, что речь идет не только об отсутствии войны, но и о "безопасности свободной жизни", а мирный порядок был "безвозвратно разрушен" президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр заявила, что санкции с РФ могут быть сняты, только если Россия выведет свои войска, а "мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни Европе".
"В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – сказала она.
По словам Бербок, нужно способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильна, чтобы самой решать, на каких условиях будет заключен мир.
Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он в конце марта. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.