Глава МИД ФРГ: Мир на условиях РФ не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне

По ее словам, цель Германии – "мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей". Она заявила, что речь идет не только об отсутствии войны, но и о "безопасности свободной жизни", а мирный порядок был "безвозвратно разрушен" президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр заявила, что санкции с РФ могут быть сняты, только если Россия выведет свои войска, а "мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни Европе".

"В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – сказала она.

По словам Бербок, нужно способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильна, чтобы самой решать, на каких условиях будет заключен мир.