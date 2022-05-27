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89% украинцев считают вымыслом "нацистское" мировоззрение украинской власти – опрос

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Опрос проводился с 19-го по 24 мая
Опрос проводился с 19-го по 24 мая
Фото: pixabay.com

Подавляющее большинство граждан, проживающих на подконтрольной украинским властям территории страны, не считают, что власти Украины имеют "нацистское" мировоззрение. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 мая результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам задавали два варианта одного вопроса: один соответствовал проукраинской позиции, другой – пророссийской.

89% опрошенных согласились с утверждением, что "пропитанность украинской власти нацистским мировоззрением – вымысел".

8% респондентов поддержали утверждение, что "украинская власть пропитана нацистским мировоззрением".

Опрос показал, что больше всего считающих украинскую власть "нацистской" живет на западе Украины – там это мнение полностью или частично поддерживают в общей сложности 10% респондентов. Не считают власть таковой на западе 87%, это минимум.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 19–24 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2009 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Контекст:

Россия начала открытую войну против Украины 24 февраля.

В РФ открытую войну публично называют "спецоперацией" с целью якобы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Теги: Украина, соцопрос, нацисты, КМИС, власть
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