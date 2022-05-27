89% украинцев считают вымыслом "нацистское" мировоззрение украинской власти – опрос

Респондентам задавали два варианта одного вопроса: один соответствовал проукраинской позиции, другой – пророссийской.

89% опрошенных согласились с утверждением, что "пропитанность украинской власти нацистским мировоззрением – вымысел".

8% респондентов поддержали утверждение, что "украинская власть пропитана нацистским мировоззрением".

Опрос показал, что больше всего считающих украинскую власть "нацистской" живет на западе Украины – там это мнение полностью или частично поддерживают в общей сложности 10% респондентов. Не считают власть таковой на западе 87%, это минимум.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 19–24 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2009 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.